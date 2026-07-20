(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - C'è l'idea di Europa, che riprende in un'opera gli orientamenti del Manifesto di Ventotene, ma pure le occasioni legate all'itinerario della Via Francigena per rilanciare il turismo valorizzando tradizione e territorio. Con uno sguardo alle possibilità che possono aprirsi per le imprese, specie quelle al femminile, per lottare contro lo spopolamento delle aree interne. Sono alcuni elementi al centro delle iniziative della XIII edizione del Simposio di Scultura per la valorizzazione del Marmo Rosso di Vitulano inserito nell'Estate Vitulanese che dal 30 luglio al 4 agosto caratterizzerà il centro sannita con diverse manifestazioni artistiche, per iniziativa del Comune insieme con Pro Loco Camposauro e altre associazioni.

"In un contesto di grande conflittualità, con l'Europa attaccata da nazionalismi e sovranismi, vogliamo ribadire la matrice comune dell'identità europea espressa dal Manifesto di Ventotene" spiega il sindaco Raffaele Scarinzi illustrando il significato dell'opera in via di realizzazione da parte del sacerdote e artista don Battista Marello e che sarà presentata al termine del Simposio, appuntamento che punta alla valorizzazione del pregiato Marmo Rosso di Vitulano. "L'evento e l'opera - aggiunge Scarinzi - si inseriscono nell'Estate Vitulanese ma sono pure legati alle azioni per far conoscere un territorio unico dal punto di vista paesaggistico ed enogastronomico nell'ottica della sostenibilità; con la Via Francigena, che è europea, ci sono ulteriori occasioni di sviluppo essendo il nostro Comune, peraltro, capofila di 22 centri sanniti". L'opera del prete e artista casertano, spiega lo scultore vitulanese Mariano Goglia (che cura la mostra permanente di scultura con una ottantina di installazioni in marmo e legno), "è alta 2 metri e 60 centimetri per 2 metri di larghezza, è composta da due blocchi simmetrici di Marmo di Vitulano e da un basamento di arenaria". E aggiunge don Battista Marello: "L'opera rappresenta il Manifesto per l'Europa con 2 pagine aperte e viene riproposta, in bronzo, l'isola di Ventotene. Vi sono due scritte: 'Il Manifesto di Ventotene 1944' e 'Vitulano è Europa 2026'. Dobbiamo tutti capire che è ora di parlare di educazione politica, di Europa senza distinzioni partitiche".

Pasquale Spitaletta, da poco presidente della Pro Loco Camposauro, rimarca la necessità di "riprendere e sostenere sempre di più lo spirito aggregativo coinvolgendo tutto il mondo associativo". "L'Estate', sottolinea, "di fatto è stata anticipata a domani con un evento sportivo e vedrà il 'Trekking sotto le stelle' il 10 agosto". E aggiunge: "Abbiamo una grande kermesse come la Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese ma dobbiamo ampliare l'azione nell'anno. Il convegno del 31 luglio sul tema 'Marmo Rosso Policromo-Scolpire il futuro, dalla tradizione all'impresa femminile', con esperti e operatori, sarà l'occasione per fare proposte nell'interesse dei giovani e dell'imprenditoria". (ANSA).

