(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - PARIDE VITALE, 'ANCORA D'AMORE E D'ABRUZZO' (CAIRO, PP 288, 19 EURO) - Dopo il successo di 'D'amore e d'Abruzzo', Paride Vitale torna con un nuovo volume che accompagna il lettore alla scoperta di angoli ancora più nascosti della sua amata terra, intrecciando ricordi, curiosità e suggestioni a preziosi consigli per vivere il territorio in modo autentico. Dalla Marsica, aspra e autentica, alle città ricche di storia come Chieti, passando per la costa e l'entroterra Teramano, con i suoi borghi arroccati e silenziosi, ogni capitolo diventa la tappa di un viaggio dalle continue sorprese.

Nel 1969, per esempio, tutta l'Europa ha potuto assistere all'allunaggio dell'Apollo 11 grazie al Centro Spaziale del Fucino. A Campli, invece, c'è una scala santa che regala l'indulgenza come quella di San Giovanni in Laterano, ma con meno turisti. Tra aneddoti personali, ricorrenze incredibili, vini, ricette e storie locali, l'Abruzzo emerge nella sua doppia anima: sacra e profana, antica e contemporanea, familiare e imprevedibile. Un mosaico di esperienze uniche. Con lo stile coinvolgente e la sottile ironia che lo contraddistingue, l'autore propone itinerari (ci sono anche le mappe sentimentali) fatti di emozioni e dettagli: strade da percorrere senza fretta, storie da ascoltare, sapori da gustare, panorami da custodire.

Un invito a lasciarsi guidare, a perdersi e a ritrovarsi in una regione che continua a stupire, pagina dopo pagina.

Un'esperienza immersiva dedicata a chi pensa di conoscere già l'Abruzzo…e a chi sta per innamorarsene per la prima volta. Il nuovo libro uscirà il prossimo 4 agosto, giorno del compleanno dello stesso Vitale. (ANSA).

