(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - La Galleria dell'Accademia di Firenze resterà aperta fino alle 23 nelle serate di martedì 21 e 28 luglio e martedì 4 agosto, nell'ambito di un calendario di aperture straordinarie che interesserà i musei del gruppo Gamb (Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello) fino a novembre, finanziato dal Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura.

Nelle stesse tre serate resterà aperto con orario prolungato anche il Museo delle Cappelle Medicee, che aggiunge un'ulteriore apertura lunedì 10 agosto dalle 19.15 alle 23.

A ottobre toccherà al Museo Nazionale del Bargello, al Complesso di Orsanmichele e al Museo di Palazzo Davanzati, aperti in via straordinaria nei lunedì 5, 12, 19 e 26, dalle 17 alle 21, in deroga alla consueta chiusura settimanale.

Il calendario si chiude lunedì 30 novembre, festa della Toscana, quando tutti e cinque i musei del gruppo — Accademia, Cappelle Medicee, Bargello, Orsanmichele e Palazzo Davanzati — saranno aperti dalle 17.15 alle 21.

Si segnalano, infine, alcune chiusure per lavori: a Palazzo Davanzati il secondo e il terzo piano restano chiusi da oggi a venerdì 17 luglio per lavori impiantistici, mentre il primo piano chiuderà da martedì 21 a mercoledì 22 luglio. Per lo stesso motivo, il Museo di Casa Martelli resterà chiuso fino al 31 dicembre. (ANSA).

