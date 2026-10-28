(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Doppio appuntamento giovedì 29 ottobre per il Bologna Jazz Festival, tra musica dal vivo e formazione: alle 21.30 allo Sghetto Club si esibirà la cantante Giuditta Franco, che presenterà 'Dust', il suo primo disco da leader, con un quintetto composto da Lorenzo Simoni al sax alto, Guglielmo Santimone al pianoforte, Francesco Bordignon al contrabbasso ed Edoardo Battaglia alla batteria. In contemporanea, al Camera Jazz & Music Club, è in programma il concerto conclusivo del workshop di musica d'insieme rivolto agli allievi del Conservatorio Martini e del Liceo musicale Dalla di Bologna, diretti da Alex Sipiagin e Marco Ferri.

L'ingresso è gratuito. Nel corso della serata saranno assegnate due borse di studio intitolate a Massimo Mutti, rifondatore del Festival, e Gianni Gherardi, giornalista e organizzatore, che permetteranno agli studenti selezionati di frequentare i corsi estivi di Siena Jazz e del Berklee College of Music nell'ambito di Umbria Jazz. L'iniziativa conclude il workshop condotto da Sipiagin dal 26 al 29 ottobre, parte di 'Jazz Society', il progetto didattico e divulgativo del Bologna Jazz Festival, giunto alla quattordicesima edizione. Sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il progetto punta a valorizzare i giovani musicisti e a formare nuovo pubblico attraverso collaborazioni con istituzioni e realtà culturali del territorio. (ANSA).

