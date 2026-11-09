(ANSA) - POTENZA, 09 NOV - Torna a Matera per il quinto anno consecutivo, domani e mercoledì 11, la 'Borsa internazionale del Turismo delle Origini', il 'Roots in', evento organizzata e promossa dalla Regione Basilicata, per il tramite dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata, in collaborazione con Enit e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la media partnership di ANSA e Ita Airways.

Operatori italiani e stranieri, istituzioni e comunità locali saranno protagonisti di incontri professionali, expo, laboratori e talk con voci del giornalismo, della cultura e della ricerca genealogica. Saranno 55 i buyer provenienti da sei Paesi (Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Australia e Messico) che incontreranno 120 operatori rappresentativi dell'offerta turistica di tutta Italia, con una presenza significativa delle regioni meridionali. La novità di questa quinta edizione è il coinvolgimento del mondo della formazione, grazie all'accordo sottoscritto tra Apt e Università Ssml "Nelson Mandela" di Matera: circa 50 studenti del corso triennale di mediazione linguistica affiancheranno i buyer e i seller ai tavoli del workshop. A loro si aggiungono alcuni istituti superiori a indirizzo turistico del Materano, che seguiranno i laboratori e incontreranno tour operator per apprendere sul campo come si costruisce un pacchetto turistico.

Alla cerimonia di apertura dei lavori saranno presenti il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il presidente del Consiglio regionale, Marcella Pittella, il direttore generale dell'Apt, Margherita Sarli, il coordinatore del Turismo delle radici- Ministero degli Affari Esteri, Giovanni Maria De Vita e l'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic. (ANSA).

