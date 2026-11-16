(ANSA) - PORDENONE, 16 NOV - Si chiama NAONia ed è la nuova guida digitale basata sull'intelligenza artificiale che accompagnerà cittadini e turisti alla scoperta di Pordenone e del suo territorio, in vista dell'appuntamento con la Capitale italiana della cultura 2027.

La piattaforma, presentata oggi in municipio alla presenza dell'assessore regionale ai sistemi informativi Sebastiano Callari, del sindaco Alessandro Basso e del consigliere delegato alla Smart-city Pierandrea Magaraci, sarà operativa da gennaio.

Realizzata da una start-up pordenonese con sede al Polo tecnologico Andrea Galvani, la guida consentirà di ottenere informazioni su eventi, luoghi di interesse, negozi, strutture ricettive e servizi comunali.

Per utilizzarla basterà inquadrare un QR code e avviare una conversazione su WhatsApp, anche attraverso comandi vocali, senza scaricare applicazioni. "È un progetto innovativo, tra i primi del genere in Italia, che dimostra come l'intelligenza artificiale possa diventare uno strumento concreto e accessibile a tutti", ha sottolineato Callari.

La Regione contribuirà al progetto attraverso Insiel, per la gestione dell'infrastruttura e la sicurezza dei dati.

L'assessore ha inoltre annunciato che si sta lavorando a una legge regionale sull'intelligenza artificiale, con regole per il suo utilizzo nella pubblica amministrazione e nelle imprese.

(ANSA).

