(ANSA) - TORINO, 27 OTT - L' Art Week riporta a Torino, per la sua decima edizione, Apart Fair, la mostra-mercato di riferimento per l'antiquariato in Piemonte e tra le principali in Italia, in programma dal 28 ottobre all'1 novembre alla Promotrice delle Belle Arti. Organizzata dall'Associazione Piemontese Antiquari, in collaborazione con Confcommercio Ascom Torino e Federazione Italiana Mercanti d'Arte, la rassegna propone un dialogo fra epoche e linguaggi, dall'archeologia al design, dall'arte asiatica alle avanguardie europee, attraverso le opere di 35 gallerie di tutta Italia, di artisti artisti come Edgar Degas, Giorgio Morandi, Katsushika Hokusai e Felice Casorati, oltre a un ciclo di affreschi del '400.

"L'afflusso di collezionisti e visitatori qualificati - dice l'assessore comunale al Commercio, Paolo Chiavarino - si traduce in una vitale boccata d'ossigeno per le nostre attività di prossimità, per il comparto ricettivo e la ristorazione, consolidando il posizionamento della nostra città come meta d'eccellenza capace di coniugare il fascino della grande tradizione antiquaria con il dinamismo dell'economia locale".

"Dieci edizioni consecutive dimostrano la solidità di un progetto che unisce cultura e impresa", aggiunge la presidente di Confcommercio Ascom Torino, Maria Luisa Coppa, mentre il presidente della Camera di commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, sottolinea "il valore di un progetto che coniuga heritage e contemporaneità, mercato e cultura. Un ecosistema, quello produttivo culturale e creativo, che in Piemonte genera 8,7 miliardi di euro di valore aggiunto e impiega 120.000 persone". (ANSA).

