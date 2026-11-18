(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Nuvola di Fuksas nel cuore dell'Eur - con mostre, installazioni, performance, incontri e 140 gallerie - si prepara a diventare una piccola ma effevescente capitale dell'arte moderna e contemporanea grazie alla sesta edizione di Roma Arte in Nuvola in programma dal 20 al 22 novembre.

Ne parla in un'intervista all'ANSA l'ideatore e direttore Alessandro Nicosia: "La nostra fiera, promossa da Eur Spa, anno dopo anno ha fatto un grande salto di qualità e ormai si è affermata a livello non solo nazionale ma anche internazionale.

Tutto questo per una formula che è diversa dalle altre fiere italiane che sono strutturate solo con gallerie di tipo commerciale. Da noi sono il core business, ovviamente ne abbiamo quest'anno ben 140, ma siamo riusciti a creare un meccanismo originale. La Nuvola di Fuksas ci ha consentito, perché sembrava fatta apposta, di ospitare una fiera d'arte moderna e contemporanea con le gallerie circondate da tutta una serie di satelliti di attività. Abbiamo tre mostre (quest'anno dedicate a Corrado Cagli, Giorgio de Chirico e Hidetoshi Nagasawa), un paese ospite (quest'anno di grande prestigio è la Germania), una regione ospite (quest'anno è la Lombardia), la forte presenza di istituzioni ma non con bollini ma con contenuti. Il ministero della Cultura ha cinque isole di cinque direzioni che presentano quello che hanno fatto nell'anno o il loro futuro. Poi c'è il Comune di Roma che quest'anno dà spazio al centro di fotografia di Testaccio, la Regione che come ogni anno porta con un certo numero, quest'anno sono otto, di gallerie del territorio offrendogli un loro spazio. E poi tante altre cose che sono performance, installazioni disseminate lungo il percorso (quest'anno tra queste c'è Spiagge di Pietro Fortuna), un programma di talk moderati dalla direttrice artistica Adriana Polveroni che accontenta ogni tipo di visitatore". Nicosia spiega l'originalità di questa formula: "Consente a chi vuole comprare delle opere o agli addetti ai lavori di confrontarsi con gallerie importanti nazionali ed estere, ma chi invece vuole passare due ore speciali può vedere cose belle, opere d'arte importanti, mostre, sentire un talk o assistere a delle performance più o meno strane". Ma la cosa che sta più a cuore a Nicosia è il grande successo tra i giovani: "Abbiamo fatto un sondaggio due anni fa e nel weekend arrivano fino al 50% del numero dei visitatori totali (40mila nei 4 giorni lo scorso anno), sono smaniosi di vedere cose, di informarsi, di chiedere ai galleristi, per cui ne sono molto felice e orgoglioso".

Quanto al Mic per la prima volta partecipa il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) con Made in MiC, un'iniziativa che mette in relazione patrimonio culturale e design per creare una nuova generazione di prodotti per il merchandising museale in dialogo con la tradizione artigianale italiana e con i protagonisti contemporanei del design. La storia della moda e del Made in Italy è raccontata dalla Direzione generale Archivi, presente per il terzo anno consecutivo, attraverso documenti degli Archivi di Stato di Roma, Firenze, Napoli e Torino. Il percorso spazia dai merletti settecenteschi e dai bozzetti di Adolfo Coppedè alla guanteria napoletana e a Gutteridge, fino al prêt-à-porter del Gruppo Finanziario Tessile e alle collaborazioni con Giorgio Armani, Valentino e Ungaro.

Il dialogo con le collezioni museali prosegue con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (Gnamc), che presenta due opere di Marinella Senatore, e con il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che propone due opere di Thomas Ruff.

Dalla collaborazione con l'Istituto Centrale per il Restauro e l'Archivio Corrado Cagli nel 51/o anniversario della scomparsa dell'artista nasce la mostra Cagli è anche scultore. Il titolo riprende le parole di Aldo Palazzeschi che nel 1962 mise in luce questo aspetto meno conosciuto della sua arte. A Giorgio de Chirico è dedicata la retrospettiva proposta da Tornabuoni Arte, che attraversa la sua produzione dai primi anni del '900 agli anni '70. Al centro del percorso è il legame con Roma, scelta come dimora definitiva nel 1944, e con la casa-studio di Piazza di Spagna. Tra i lavori esposti figurano Il pittore del 1927, un nudo femminile del 1923 già nella collezione di Alberto Savinio, Piazza d'Italia con piedistallo vuoto del 1955, Il Trovatore e Bagni Misteriosi, entrambi del 1968. Marmo, piombo, legno e bronzo danno forma a equilibri inattesi e monumentali nel foyer della Nuvola, dove ci sarà Untitled, la mostra omaggio a Hidetoshi Nagasawa. Dagli spazi della Nuvola il programma raggiunge il cuore della città con Eco domestiche.

Corrispondenze contemporanee nella casa dell'anima, la mostra alla Casa Museo Mario Praz ideata e curata da Pier Paolo Pancotto. (ANSA).

