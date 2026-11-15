(ANSA) - KLAGENFURT, 15 NOV - Mercatini affacciati sui laghi, borghi illuminati, sentieri tra boschi innevati e il profumo delle specialità natalizie. In Carinzia, la regione più meridionale dell'Austria, l'Avvento si trasforma in un'esperienza che unisce natura, tradizioni alpine e atmosfere da fiaba. Una destinazione a pochi passi dall'Italia, ideale anche per un fine settimana all'insegna del Natale.

Tra gli appuntamenti più suggestivi spicca il Sentiero d'Avvento del Katschberg, a 1.700 metri di altitudine, dove un percorso di due chilometri attraversa boschi illuminati da lanterne, accompagnato da canti natalizi e passeggiate in carrozza trainata da cavalli. A Mallnitz, invece, l'Avvento alpino propone mercatini, laboratori artigianali e persino escursioni con lama addobbati a festa.

Ma è soprattutto lungo i laghi che il Natale carinziano regala alcune delle immagini più romantiche. Sul Wörthersee, Velden si trasforma nella «città degli angeli», con una grande corona dell'Avvento galleggiante, mentre Pörtschach e Maria Wörth accolgono i visitatori tra bancarelle, concerti e tradizioni.

Dalla torre panoramica del Pyramidenkogel si può ammirare il paesaggio invernale dall'alto, mentre i battelli collegano le località affacciate sul lago.

Sul Millstätter See, installazioni artistiche e giochi di luce accompagnano i visitatori lungo la Via delle Luci, un percorso di 2,4 chilometri tra piazze e facciate storiche. Qui una tradizione invita ad affidare alle acque del lago i propri desideri natalizi, scritti su piccole barchette di carta.

Anche le città si vestono a festa. Villach, conosciuta durante l'Avvento come la «città nella luce», anima il centro storico con mercatini, specialità gastronomiche e una grande pista di pattinaggio. A Klagenfurt, capoluogo regionale, il Natale arriva anche sulle rive del canale Lend, tra artigianato, musica e bracieri accesi. E per chi desidera prolungare il soggiorno, l'inverno carinziano offre anche piste da sci, ciaspolate, terme e una gastronomia che risente delle influenze italiane, austriache e slovene.

Tra luci che si specchiano nell'acqua, montagne innevate e piccoli borghi addobbati a festa, la Carinzia invita così a riscoprire il fascino di un Natale autentico, lontano dalla frenesia delle grandi città. (ANSA).

