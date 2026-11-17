(ANSA) - TRENTO, 17 NOV - Dai mercatini allestiti tra le mura di antichi castelli ai presepi della tradizione contadina, dai concerti natalizi alle degustazioni di prodotti tipici fino ai laboratori creativi per grandi e piccoli. Il Natale torna protagonista nei Beni del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano, che dal 21 novembre al 6 gennaio propone oltre 30 appuntamenti dal Trentino alla Sicilia. Il programma coinvolge dimore storiche, monasteri, abbazie, castelli e giardini, offrendo l'occasioni di conoscere il patrimonio culturale e naturalistico italiano attraverso esperienze che vanno oltre la tradizionale visita turistica. Ad aprire il calendario, il 21 e 22 novembre, è il Natale al Castello di Avio, a Sabbionara d'Avio, in Trentino, dove fino al 20 dicembre oltre 55 espositori propongono specialità gastronomiche e creazioni artigianali. Tra le mura del maniero medievale trovano spazio anche concerti e attività dedicate ai bambini. Nello stesso fine settimana, a Casa Macchi di Morazzone, in provincia di Varese, l'appuntamento è con il mercatino 'Tante care cose'; dal 5 all'8 dicembre, invece, ci sono le bancarelle dell'Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce e il 12 e 13 dicembre, di Villa dei Vescovi, sui Colli Euganei. Un posto particolare è riservato alla tradizione del presepe: a Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, il 28 novembre e il 5 dicembre 'La Notte dei Presepi' offre la possibilità di ammirare scene realizzate dall'associazione Italiana Amici del Presepio, accompagnate da musica dal vivo. In Sicilia, nel Giardino della Kolymbethra, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, dal 26 al 30 dicembre torna il presepe contadino, ispirato alla tradizione rurale dell'isola e accompagnato da novene natalizie. La musica è un altro filo conduttore delle iniziative: il 12 dicembre al Castello della Manta, in Piemonte, il concerto 'Cantar Natale/Chanter Noel' propone un itinerario attraverso le tradizioni musicali europee. L'8 dicembre, al Bosco di San Francesco di Assisi, si possono ascoltare melodie antiche e repertori natalizi, mentre il 3 gennaio all'Orto sul Colle dell'Infinito di Recanati, il gruppo Spartiti di*Versi propone un concerto tra gospel, pop e canti della tradizione.

All'Abbazia di San Fruttuoso, a Camogli, il 24 dicembre si rinnova la Messa della Vigilia accompagnata dal coro degli Alpini; all'Abbazia di Cerrate, il 30 dicembre, risuonano invece le antiche strine, i canti rituali salentini che intrecciano elementi sacri e profani. Arte e gastronomia si uniscono nelle visite, come in quelle di Torre e Casa Campatelli di San Gimignano e al Negozio Olivetti di piazza San Marco a Venezia.

Al Castello di Masino, in provincia di Torino, dal 21 novembre al 13 dicembre si visitano le sale addobbate per le festività e si scoprono le tradizioni natalizie della famiglia Valperga.

Particolare attenzione è dedicata alle famiglie: a Villa dei Vescovi bambini e adulti possono realizzare decorazioni natalizie e addobbi floreali; a Palazzo Moroni, a Bergamo, l'8 e il 12 dicembre le attività sono dedicate a Santa Lucia. Al Monastero di Torba sono previste letture animate e laboratori di scrittura artistica, mentre il 3 gennaio all'Abbazia di Cerrate i più piccoli possono partecipare a 'Una calza tira l'altra', laboratorio ispirato alla calza della Befana salentina. Tra le proposte più insolite figura 'Tra sale e stelle', il laboratorio astronomico in programma il 3 gennaio alle Saline Conti Vecchi di Assemini, in Sardegna, che unisce la scoperta delle caratteristiche del sito a un viaggio tra pianeti e satelliti.

Il calendario completo degli appuntamenti è sul sito aspettailnataleconilfai.it (ANSA).

