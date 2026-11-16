Un nuovo luogo dedicato alla storia antica di Roma apre le porte al pubblico nel cuore della Capitale. Si tratta del museo della Biblioteca Traianea, conosciuta anche come Biblioteca Ulpia, allestito in alcuni locali sotterranei realizzati negli anni Trenta durante i lavori per la costruzione di via dei Fori Imperiali. L'inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e dell'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio.

Il nuovo percorso espositivo si sviluppa a pochi metri di profondità, nelle immediate vicinanze della Colonna Traiana, recuperando ambienti che facevano parte dell'antica biblioteca voluta dall'imperatore Traiano. All'interno sono tornate visibili anche le nicchie originali di epoca imperiale, destinate in passato a custodire testi e rotoli in lingua greca e latina. Il museo ospita inoltre frammenti architettonici di particolare interesse, tra cui elementi di colonne, fusti scanalati, fregi e capitelli, che permettono di ricostruire almeno in parte l'aspetto monumentale del complesso.

La visita sarà possibile, almeno in questa prima fase, dal venerdì alla domenica. Il costo del biglietto è di 7 euro e comprende anche l'accesso all'area del Foro di Traiano, dove recentemente è stato realizzato un intervento di anastilosi (tecnica di restauro che prevede la ricostruzione di antichi edifici utilizzando i pezzi originali, ndr) che ha consentito di ricomporre alcune colonne appartenenti alla Basilica Ulpia. Il percorso museale sarà accompagnato da un breve filmato dedicato alle diverse fasi di trasformazione del sito nel corso dei secoli.

"Siamo molto contenti di questo nuovo museo che è un ulteriore tassello del grande progetto del Carme con cui stiamo valorizzando i Fori Imperiali e l'area archeologica centrale.

Lavori pensati, in particolare, per restituire la percezione e la consapevolezza dei 5 Fori di cui quello di Traiano era il più ricco e grande. E questa biblioteca mostra spazi mai visti prima dal pubblico", ha detto Gualtieri. (ANSA).

