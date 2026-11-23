(di Elisabetta Stefanelli) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Tra il profumo delle rose che stordisce e illumina, Raffaele Curi porta fino al 28 aprile la mostra "Rose per Lucilio - liberamente tratto da L'Asino d'oro o Le metamorfosi di Apuleio" negli spazi di rhinoceros per la Fondazione Alda Fendi - Esperimenti di cui è direttore artistico. La mostra e insieme installazione video, criptica e coinvolgente, come nelle corde di questo artista, mette insieme arte visiva e video, ispirazioni letterarie, musica pop, rimandi che vanno dalla cronaca all'Antico Egitto. Rappresenta inoltre il terzo e ultimo capitolo della trilogia iniziata con i due precedenti action set, la "Preghiera per andare in paradiso con gli asinelli - Omaggio a Francis Jammes" e "Solo le cose fragili resistono in eterno".

"Preghiera per andare in paradiso con gli asinelli ispirato alla poesia di Francis Jammes, Solo le cose fragili resistono in eterno e Rose per Lucilio liberamente tratto da L'Asino d'oro o le Metamorfosi di Apuleio: tre mie actions dedicate alla figura di un animale segnato da una 'duale costanza', tenerezza e tenacia, l'asino", spiega Curi. "Una immaginaria riflessione sulla fragilità degli ultimi intesa non come limite, ma come qualità capace di restituire profondità all'esperienza umana.

Tre possibilità di ispirazione regalate da un animale che non si può non amare e propedeutiche a quello che una delle più grandi artiste al mondo ha scelto di presentare alla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti: Marina Abramović". In riferimento all'asinello di bronzo di Marina Abramovic che si trova sotto l'arco di Giano per l'installazione Confession sempre promossa dalla Fondazione.

Per Curi, "Dio, la preghiera, l'umiltà, la forza persuasiva degli ultimi, l'imbarazzo e la soluzione di noi spesso non attenti protagonisti di una vita apparentemente eroica, ma spesso disperata e immersa in diapason di conflitti e sensi di colpa. Disordinati e schivi. Lontani dall'incantesimo al quale io credo come unica possibilità di riscatto".

Il percorso espositivo inizia nella sala principale del primo piano dove appunto nel profumo delle rose, dopo la scritta "Les dieux vivants ont leurs prophètes", il pubblico viene accolto nella luce soffusa da una gigantografia di Osiride, protagonista dei misteri dell'antico Egitto ne L'Asino d'oro o le metamorfosi di Apuleio. Accanto, un testo tratto dal Libro della Purificazione, e proseguendo una selezione di nove (numero simbolo egiziano) coltelli provenienti dalla Cina, ognuno su uno sfondo di vernice rossa e ancora nove fotografie identiche di Madame Blavatsky.

Poi si penetra come in un tempio nella stanza al primo piano dove su uno schermo panoramico, viene proiettato un emblematico cortometraggio che racconta l'incontro in un bosco tra un asino e un ragazzo, il giovane Lucilio. A Mario Soldaini, laureato in filosofia del linguaggio e collaboratore delle pagine culturali de Il Manifesto, è stata affidata l'interpretazione del ruolo del protagonista, Lucilio: una scelta per così dire "pasoliniana" quella di Curi, che ha preferito non un attore professionista, ma un giovane uomo impegnato nella cultura e nel sociale. Soldaini infatti, giurato al Premio Internazionale Tiziano Terzani, collaboratore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e fondatore del Festival Il mondo nuovo, ha curato il volume "Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza" (Fazi Editore, 2025).

La mostra prosegue al terzo e al quarto piano trovando una nuova fonte di ispirazione nella carta stampata, con ventisette copertine di libri esposte al primo e altre nove al secondo, ciascuna delle quali illustra una diversa edizione de L'asino d'oro o Le metamorfosi di Apuleio. (ANSA).

