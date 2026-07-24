(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 24 LUG - Città della Pieve diventa nel fine settimana la 'capitale' del "Green music festival". Già sede nelle scorse settimane di altri partecipati concerti, torna ad essere protagonista della kermesse ideata dall'associazione "I Mastri Musici" e prodotta da Mastrini Group con in testa il pianista e compositore umbro Maurizio Mastrini.

Sabato 25 luglio scocca l'ora della serata "Piano Day" con l'affascinante strumento che, presso Palazzo Orca, allieterà il pubblico suonato da mani sapienti e affermate in un viaggio musicale estremamente composito. Alle 18.15 riflettori accesi su Eunhyuk Lim, pianista radicato nel "progressive metal" e nelle sinfonie tardo romantiche che cercano di definire lo Zeitgeist coreano attraverso la musica. Attraverso un vasto repertorio dedicato ad opere di compositori seminali tra cui Kim Sun-nam, La Un-yung, Kim Kuk-jin e Zheng Chu, ha l'obiettivo di trovare una nuova identità musicale per la Corea. La sua scaletta si soffermerà però anche su classici di Prokofiev e Gershwin.

Alle 21 sarà la volta del pluripremiato pianista polacco Wojciech Świętoński, perfezionatosi con Ivo Pogorelich e specializzato nel repertorio cameristico. Sarà accompagnato dal soprano spinto Katarzina Bochynska-Wojdyl. In programma la Suite polacca op. 28 di Zygmunt Noskowski, canti polacchi di Moniuszko e Chopin, ma anche musiche di Händel, Mozart, Puccini, Ennio Morricone ed altre canzoni italiane e napoletane.

Domenica 26 Città in Duomo, alle 19, si esibirà nel progetto "Caleidoscopio barocco" lo Stefano Bagliano Trio. Ad accompagnare il flautista di fama internazionale, direttore dell'ensemble "Collegium Pro Musica", saranno il figlio Marco Giulio e Massimiliano Faraci, clavicembalista specializzato nel repertorio barocco. Attraverso il loro concerto il pubblico verrà trasportato in un viaggio alla scoperta della musica strumentale del 17/o e del 18/o secolo. (ANSA).

