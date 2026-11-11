(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Al Macro di Roma l'arte dialoga con tante altre discipline ed esalta nuove narrazioni che riemergono dal passato: dal 12 novembre il nuovo programma allarga infatti lo sguardo al teatro d'avanguardia, alla sperimentazione cinematografica e alla ricerca sonora. Allo Studio 2 arriva una Una stanza per Bene. Tracce di quattro lavori di Carmelo Bene, a cura di Claudio Fazzini, Giuseppe Garrera e Federico Primosig, una mostra che presenta materiali inediti legati ai primi spettacoli dell'artista: un vero tesoro scovato anche nei mercati delle pulci da un gruppo di studiosi collezionisti "con il culto o inevitabile idolatria, nei confronti di Bene" da Claudio Fazzini, Giuseppe Garrera e Federico Primosig.

Nella Sala Video arriva We walk in our sleep, "camminiamo nel sonno - coloro che vanno oltre", di Noor Abed, a cura di Alice Labor, presentato per la prima volta in Italia, realizzato nel 2026 e girato in Palestina tra il 2025 e il 2026 in pellicola Super 8: attraverso immagini e voci, l'opera disegna un immaginario inedito e offre nuovi strumenti e linguaggi di resistenza.

In Sala Audio si resta sui territori con il Palestinian Sound Archive, progetto di ricerca sonora fondato nel 2020 da Mo'min Swaitat e dedicato alla conservazione e alla diffusione del patrimonio musicale palestinese. Anche in questo caso il materiale, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, è stato salvato quasi per caso dall'oblio e dalla distruzione di un negozio di musica, e ora riproposto alle nuove generazioni sia in versione originale sia attraverso reinterpretazioni o remix realizzati da dj, artisti e musicisti contemporanei.

"Dopo la mostra sulla musica elettronica di Dissonanze che ha raccolto per la prima volta l'archivio della manifestazione che per 10 anni si è tenuta in Roma, e dopo la mostra sugli 80 anni del Premio Strega", come ricorda la direttrice del Macro Cristiana Perrella, il museo continua quindi ad esplorare incroci tra forme diverse d'arte: Audio, con la parte dedicata ai "materiali sonori, musicali ma anche alla voce umana, una novità che è stata introdotta e che mi sembra importante da esplorare per il suo potere. E video, con una sala interamente dedicata".

A dicembre il dialogo sarà tra Martino Gamper e Francis Upritchard, quindi "un designer in dialogo con un'artista visiva, una scultrice", mentre con il progetto Bene si esplora un altro campo dell'attività del museo "che è quello che parte dai materiali 'grigi', cioè tutto quel materiale che in qualche modo può essere considerato parte di archivio che documenta, racconta, parti del passato anche recente che in certi casi, proprio nelle trasformazioni rapidissime negli ultimi decenni, rischia di essere dimenticato, anche proprio di scomparire", spiega ancora. Proprio come si pensava fossero scomparse tutte le testimonianze di alcuni dei primi spettacoli di Carmelo Bene e che invece, grazie al lavoro di ricerca dei tre studiosi e cultori di Bene, "sono state recuperate e in questo progetto valorizzate". (ANSA).

