(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dall'eleganza sotterranea dell'Albergo Diurno Venezia di Milano alla monumentalità del Palazzo delle Poste di Catania, dalle ceramiche del Gran Caffè Margherita di Viareggio alla 'modernità' della Stazione Marittima al Molo Angioino di Napoli. Sono solo alcune delle perle che formano la preziosa collana di caffè sul mare, teatri, residenze e palazzi pubblici che animerà l'Art Deco Week dal 18 al 24 novembre. Con 40 itinerari in 19 regioni e 7 conferenze online, il nuovo festival che esplora l'Art Déco attraverso architettura, arti decorative, pittura e cultura del viaggio. La conchiglia sarà il filo conduttore della prima edizione. "Art Deco Week nasce per fare un passo avanti nella storia - spiega Andrea Speziali, ideatore e curatore dell'iniziativa organizzata da Italia Liberty - e dopo anni dedicati alla conoscenza dell'Art Nouveau, era naturale interrogarsi su ciò che viene immediatamente dopo. Il Deco non è semplicemente un Liberty impoverito della decorazione. È un'altra idea della modernità.

Cambiano la donna, la città, la velocità, la pubblicità, il modo di viaggiare, di arredare, di comunicare e persino di immaginare il lusso. Vogliamo iniziare a raccontare questa trasformazione partendo dai luoghi". Condotte da guide turistiche abilitate, le visite compongono una mappa che unisce grandi città, centri di provincia e località di villeggiatura. Il Veneto propone cinque percorsi; Emilia-Romagna, Marche e Sicilia quattro ciascuna; Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Lombardia tre; Toscana e Trentino-Alto Adige due. Completano il programma Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta. Alle visite si affianca un ciclo di sette conferenze scientifiche, una al giorno dal 18 al 24 novembre, tutte online dalle ore 11.00 alle 12.30. Il calendario mette in relazione architettura, ceramica, scultura e pittura con la circolazione internazionale delle immagini e dei modelli.

Si comincia mercoledì 18 novembre con "Piero Portaluppi e le geometrie dell'Art Déco", giovedì 19 novembre ci sarà "Chini tra Liberty e Déco" mentre il giorno dopo "I maestri e la scultura Déco tra Italia e New York" mette in relazione Fortunato Depero, Libero Andreotti, Umberto Bellotto e Gio Ponti. Sempre quest'ultimo è il protagonista sabato 21 novembre di "Gio Ponti fra architettura e invenzione decorativa". Domenica 22 novembre "Da Parigi al mondo negli anni ruggenti dell'Art Déco" prende le mosse dall'Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne del 1925. Lunedì 23 novembre è il momento di "America Art Déco e turismo da Miami Beach all'Italia" che affronta l'architettura del tempo libero e dell'ospitalità.

Martedì 24 novembre si chiude con "Tamara de Lempicka e la pittura della modernità". Su https://italialiberty.it/artdecoweek/ tutte le informazioni.

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