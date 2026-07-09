(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Torna dal 18 luglio al 2 agosto L'Estate dell'Artigianato valdostano, il calendario di appuntamenti dedicato alle eccellenze dell'artigianato di tradizione della Valle d'Aosta che culminerà sabato primo agosto con la 57/a Foire d'été, la tradizionale mostra-mercato che animerà il centro storico di Aosta.

La rassegna prenderà il via il 18 luglio con l'inaugurazione della 73/a Mostra Concorso, allestita in piazza Émile Chanoux, ad Aosta, e visitabile ogni giorno dalle 10 alle 22.30. Accanto all'esposizione tornerà anche il Foire Festival, con serate dedicate ai cori valdostani e alle anteprime dei principali eventi dell'estate cittadina. Dal 30 luglio al 2 agosto sarà protagonista l'Atelier des Métiers, dove maestri artigiani e professionisti mostreranno al pubblico le tecniche e i saperi della tradizione valdostana. Tra le novità dell'edizione 2026 figura "Tornitori senza Confini - Incontro tra Tradizioni, Territori ed Evoluzione della Tornitura", iniziativa che riunirà tornitori valdostani, italiani e internazionali in un confronto dedicato allo scambio di competenze, esperienze e tecniche di lavorazione.

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha definito l'artigianato "una delle espressioni più autentiche dell'identità valdostana", sottolineando come "l'ampia partecipazione alle iniziative dedicate al settore testimoni il forte legame tra la comunità e un mondo capace di unire generazioni diverse, dai giovani ai maestri artigiani".

L'assessore regionale alle Attività produttive, Luigi Bertschy, ha evidenziato come l'Atelier des Métiers rappresenti il laboratorio di innovazione della manifestazione: "In questi anni lo abbiamo utilizzato per sperimentare e proporre iniziative capaci di accompagnare l'evoluzione dell'artigianato tradizionale. 'Tornitori senza Confini' nasce proprio con questo spirito: creare uno spazio di confronto tra tradizioni e territori diversi, valorizzando il patrimonio di competenze dell'artigianato valdostano e aprendolo al dialogo con altre realtà".

Per il terzo anno consecutivo tornerà inoltre Ors off, il progetto che porterà artisti e artigiani dentro e fuori la Fiera, animando il centro storico con esposizioni e iniziative diffuse.

Il momento culminante del programma sarà la 57/a Foire d'été, in calendario sabato primo agosto dalle 10 alle 20.30, con centinaia di espositori che presenteranno il meglio della produzione artigianale valdostana lungo le vie del centro di Aosta. (ANSA).

