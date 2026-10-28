(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Due volti maschili, due sorrisi, un unico autore che con i suoi ritratti realizza una vera e propria rivoluzione nella storia dell'arte: sono i protagonisti del progetto culturale che nel segno di Antonello da Messina attraversa l'Italia, gettando un ponte tra la Sicilia e il Piemonte.

I due ritratti opera del maestro siciliano sono il Ritratto d'uomo del Museo Mandralisca di Cefalù conosciuto come Ignoto marinaio, e il Ritratto d'uomo di Palazzo Madama, noto come Ritratto Trivulzio che sono stati messi a confronto diretto in un progetto articolato tra due sedi museali, prima in Sicilia e poi in Piemonte con il titolo 'Antonello da Messina. L'Enigma del Sorriso'. A fare il punto sulla mostra che fra pochi giorni concluderà la prima tappa a Cefalù, dove è iniziata a luglio e chiude il 4 novembre e che dal 12 novembre al 22 febbraio 2027 approderà a Torino nelle sale di Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica, una iniziativa promossa oggi nello spazio dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro dal senatore Raoul Russo.

Nella tappa siciliana del progetto ad ammirare i due ritratti sono stati oltre 25.000 visitatori (il 55% dei quali proviene dall'estero), un risultato significativo per la sede museale della città che deriva dal lascito testamentario del barone Enrico Pirajno di Mandralisca, uomo di cultura e poi senatore del Regno d'Italia, che rinvenne il ritratto a Lipari intorno al 1859. Il Barone si trovò di fronte una piccola tavola con dipinto un uomo dal profilo marcato, con uno strano sorriso sulle labbra: ironico e nello stesso tempo amaro, enigmatico, come se dietro quell'espressione ci fosse un mondo interiore da esplorare. Il Ritratto dell'Ignoto marinaio, osserva il sindaco di Cefalù Daniele Tumminiello, "è parte della nostra identità; il fatto che la mostra andrà all'interno del palazzo che ha ospitato il Senato d'Italia dà maggiore significato all'unità nazionale che è partita da Torino per arrivare fino in Sicilia".

Unità nazionale rispetto alla quale lo scrittore Vincenzo Consolo tratteggio' il Barone Pirajno come l'antitesi del Principe di Salina: il personaggio di Tomasi da Lampedusa sosteneva che i siciliani non potevano cambiare mentre per il nobiluomo di Cefalù, secondo quanto osservato dal presidente della Fondazione Mandralisca Vincenzo Garbo, l'educazione e l'arte possono e devono farlo. E per questo motivo il Barone lascio' nel suo testamento i fondi per aprire un liceo, una biblioteca e un museo in città. Intanto il ponte gettato dai due ritratti tra realtà italiane così diverse è "significativo anche per il contributo del lavoro di tanti siciliani al Piemonte" sottolinea il senatore del Pd Alessandro Alfieri, mentre non manca chi promette di partecipare a entrambe le tappe della mostra, come nel caso del capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan ("sono piemontese sposato con una siciliana") o di visitare almeno la prossima come la torinese Paola Ambrogio.

Ma al di là della costruzione di un sistema di relazioni tra istituzioni e territori, 'L'Enigma del Sorriso' è soprattutto l'occasione di approfondire l'arte di Antonello da Messina: per il Direttore di Palazzo Madama Giovanni Carlo Federico Villa i due ritratti sono l'Alfa e l'Omega della ritrattistica del maestro quattrocentesco che ha impresso una svolta fondamentale all'arte: "Il Ritratto Trivulzio è una delle espressioni più alte della cultura figurativa del Rinascimento, non soltanto per la sua qualità pittorica, ma per la sua capacità di definire un nuovo statuto dell'immagine dell'uomo. Il confronto con il Ritratto di Cefalù - spiega - permette di leggere con maggiore profondità questo passaggio: dalla vibrazione psicologica e relazionale del volto alla sua piena autonomia formale e concettuale. Tra queste due opere non c'è opposizione, ma continuità trasformativa". Anche per Vincenzo Garbo "porre il capolavoro del Mandralisca in dialogo con il Ritratto Trivulzio di Palazzo Madama significa compiere un gesto che ne amplifica il significato" come a renderla "più consapevole della propria forza storica e simbolica attraverso il confronto". (ANSA).

