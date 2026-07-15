(di Ida Bini) (ANSA) - LUGO, 15 LUG - Alle 17 e 47 del 12 agosto la Spagna vivrà uno degli eventi astronomici più spettacolari degli ultimi anni: un'eclissi totale di sole che attraverserà parte del Paese. Lungo il percorso dell'eclissi alcuni luoghi speciali offrono le condizioni ideali per osservare il cielo verso ovest senza ostacoli luminosi. E' un'esperienza unica e un modo alternativo di visitare località famose anche per l'osservazione del cielo stellato.

Si parte dalla Galizia, nel nordovest del Paese, e precisamente a Lugo, città ricca di fascino in cui la fase di totalità dell'oscuramento del sole durerà più a lungo, rendendo l'esperienza ancora più spettacolare. Il luogo migliore dove osservare il fenomeno è la cinta muraria romana, patrimonio mondiale dell'Unesco, nei tratti rivolti verso il tramonto. E' anche l'occasione per conoscere Lugo, città elegante e ancora lontana dal turismo di massa, e passeggiare nel centro storico tra piazze tranquille, chiese e tapas bar dove gustare specialità locali come il polpo alla galiziana o le empanadas.

La cattedrale di Santa María, con il suo mix di stili architettonici, è una visita d'obbligo, così come plaza Mayor e le strette vie medievali che circondano il centro.

Sempre in Galizia Ribadeo è un altro luogo perfetto per osservare l'eclissi totale; i punti migliori per farlo sono il lungomare e le aree panoramiche affacciate sulla costa. Ribadeo è una cittadina elegante e tranquilla, ideale per un soggiorno estivo rilassato: le sue strade storiche, le case indiane e il porto creano un'atmosfera autentica e piacevole da vivere a piedi così come plaza de España e il quartiere portuale sono i luoghi perfetti per respirare l'atmosfera locale.

Nella vicina regione delle Asturie la città di Oviedo, elegante, verde e ricca di storia, è il punto migliore dove osservare l'eclissi: l'area consigliata è il monte Naranco, la collina che domina la città. Passeggiando nel centro storico si attraversano piazze circondate da edifici medievali e chiese preromaniche patrimonio dell'Umanità; per chi visita la città per la prima volta le tappe da non perdere sono la cattedrale di san Salvador, il teatro Campoamor e il vivace mercato di El Fontán.

L'esperienza dell'eclissi può essere completata con un viaggio nei sapori delle Asturie: qui sorgono numerose sidrerie tradizionali e caseifici dove degustare i formaggi locali dop e i piatti tipici come il 'cachopo', filetto di vitello farcito.

Dopo il tramonto, Oviedo invita a vivere le sue terrazze e le sue strade animate, sempre con un ritmo rilassato e autentico.

Scendendo verso est si arriva a Valladolid, nella regione di Castiglia e León, protagonista dell'eclissi totale grazie alla sua posizione privilegiata; uno dei punti migliori per osservarla è il parco cittadino Campo Grande. Anche le rive del fiume Pisuerga sono un'opzione perfetta per chi desidera assistere all'evento. La città castigliana ha una vita culturale vivace: legata alla figura di Cervantes, conserva edifici rinascimentali, piazze eleganti e musei di grande interesse come quello della scultura e la casa natia dello scrittore. Plaza Mayor, una delle prime piazze regolari di Spagna, è il cuore della vita cittadina e un luogo perfetto per godersi l'atmosfera estiva. Poco più a nord, nei pressi di Benavente, si trovano le lagune di Villafafila, celebre per l'osservazione degli uccelli migratori e quest'anno uno dei luoghi più affascinanti della Castiglia e León per osservare l'eclissi totale; qui il silenzio della pianura e i riflessi della luce sull'acqua creeranno un'atmosfera suggestiva. Oltre alla natura Benavente è una città con un piacevole centro storico, dominato dalla Torre del Caracol e dalle antiche mura, oltre a locali tradizionali dove gustare la cucina castigliana. Tornando a nordest verso i Paesi Baschi si arriva a Logroño, piccola e accogliente città, famosa per la produzione di vino della regione di La Rioja. I luoghi migliori per osservare il fenomeno astronomico è il Parque de la Grajera, poco fuori dal centro, e il lungofiume dell'Ebro che offre scorci spettacolari. Logroño è una meta ideale anche per il turismo enogastronomico: la celebre calle Laurel è uno dei paradisi delle tapas in Spagna dove bar, specialità regionali e vini eccellenti trasformano ogni serata in un'esperienza conviviale. La città conserva un centro storico piacevole da esplorare a piedi, con chiese storiche e una forte identità culturale legata al Cammino di Santiago; la Concattedrale di Santa María de la Redonda, con le sue torri barocche, è uno dei simboli cittadini, mentre il Paseo del Espolón rappresenta il luogo ideale per passeggiare nelle ore più fresche della giornata. Nella regione di Navarra, a circa 70 km da Pamplona, si trovano le Bardenas Reales, uno degli scenari più spettacolari per assistere all'eclissi totale del 12 agosto con le sue formazioni rocciose, altipiani e grandi spazi aperti. I punti panoramici lungo le piste del parco naturale permetteranno di osservare il sole mentre scende lentamente sopra il paesaggio desertico, creando contrasti di luce eccezionali. Durante la totalità, le tonalità rosse e dorate delle rocce renderanno l'esperienza ancora più spettacolare. Viaggiando verso sud, in direzione di Madrid, si giunge a Guadalajara,destinazione strategica per osservare l'eclissi totale lontano dal caos della capitale. Tra i punti d'osservazione consigliati, il Parque de la Concordia e le zone aperte lungo il paseo del Doctor Fernández Iparraguirre. Nel centro storico si passeggia tra piazze tranquille, chiese storiche e angoli poco conosciuti, fuori dai soliti circuiti turistici, come Palazzo dell'Infantado con la sua architettura gotico-rinascimentale. Meritano una visita anche il Pantheon della Duchessa di Sevillano e la Concattedrale di Santa María con tanti dettagli moreschi che rivelano il passato arabo della città. Durante l'eclissi, la città si prepara a offrire eventi e osservazioni collettive.

Anche l'isola di Minorca è una destinazione perfetta: i punti migliori per osservare l'eclissi sono le spiagge e i promontori della costa occidentale, in particolare nei dintorni di Ciutadella, con il suo porto elegante, le stradine acciottolate e i palazzi storici. Dopo l'eclissi, le terrazze sul mare e i ristoranti affacciati sul porto permetteranno di prolungare la serata in un'atmosfera davvero speciale. (ANSA).

