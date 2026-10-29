(ANSA) - PALERMO, 29 OTT - Il premio Efebo d'oro alla carriera sarà assegnato a Christian Petzold, regista tedesco attivo dagli anni Ottanta capofila del movimento cinematografico della cosiddetta "Berliner Schule" che introdurrà le proiezioni dei suoi ultimi quattro film e sarà protagonista di una conversazione sul suo cinema, il 10 novembre, alle 16.30 ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo nell'ambito della 48/a edizione dell'Efebo d'oro film festival.

La manifestazione, dal 7 al 15 novembre, proporrà un ricco calendario di proiezioni, tributi, focus e approfondimenti, in una larga celebrazione della letteratura europea e del cinema internazionale. Nei 9 giorni del festival saranno presentate le due sezioni competitive: Efebo d'oro, concorso internazionale con 5 film tratti da opere letterarie, ed Efebo prospettive, concorso internazionale rivolto alle opere prime o seconde (senza alcun vincolo di collegamento con fonti letterarie) sempre composto da 5 film.

Alla poetessa e scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann (1926-1973), voce della letteratura in lingua tedesca del secondo Novecento, sarà dedicato un omaggio cinematografico di quattro film, in occasione del centenario della nascita, tra cui il nuovissimo documentario della regista tedesca Regina Schilling, Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war (2026), con protagonista la candidata al premio Oscar Sandra Hüller.

Il regista francese Damien Odoul, autore che si muove fra poesia e cinema, sarà al centro di un focus - che arriva a Palermo immediatamente dopo la retrospettiva della Cinémathèque Française e che anticipa il tour del regista negli Istituti di cultura francese di Napoli, Roma e Firenze - con quattro film che tracciano il suo percorso artistico, oltre a una masterclass e alla presentazione della sua più recente raccolta di poesie "cent un poèmes / centouno poesie 1985-2009".

Come ogni anno non mancherà l'assegnazione del Premio Mestieri del Cinema - Città di Palermo che in questa edizione va alla compositrice di colonne sonore per film e pianista palermitana Giulia Tagliavia. Il programma completo del festival si trova su https://efebodoro.it. (ANSA).

