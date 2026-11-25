(ANSA) - FERRARA, 25 NOV - Più di 125 scuole di 24 Paesi, oltre 900 partecipanti, 13 competizioni internazionali e sei giorni di confronto tra i giovani talenti del turismo e della ristorazione. Si chiude con un bilancio positivo la 39/a edizione dell'Annual Conference Aeht (European Association of Hotel and Tourism Schools), che ha trasformato Ferrara nella capitale internazionale della formazione turistica e alberghiera. Organizzata dall'Istituto d'Istruzione Superiore 'Vergani-Navarra', la manifestazione ha registrato per la prima volta anche la partecipazione di delegazioni provenienti da Stati Uniti e Cina, confermando la crescente dimensione internazionale dell'appuntamento. Dalla storica sede dell'istituto, a Palazzo Pendaglia, alle piazze, ai teatri e agli edifici storici, il centro cittadino si è trasformato in un laboratorio diffuso di formazione, innovazione e scambio culturale. Protagonisti dell'evento sono stati gli studenti, impegnati in competizioni dedicate alle diverse professionalità del settore: dalla cucina alla pasticceria, dal servizio di sala all'accoglienza alberghiera, dalla promozione delle destinazioni turistiche al management. La formula delle gare ha previsto la composizione per sorteggio di squadre internazionali, chiamate a collaborare in lingua inglese, mettendo alla prova le competenze tecniche e le capacità relazionali e di adattamento. Numerosi i riconoscimenti conquistati dalle scuole italiane, tra cui la medaglia d'oro nella pasticceria ottenuta da Alessandra Baleani, in squadra con l'olandese Bas Haakman; due medaglie, un argento e un bronzo sono andate anche agli studenti dell'istituto ferrarese. La manifestazione ha avuto ricadute positive sul territorio, favorendo l'occupazione delle strutture ricettive in un periodo di bassa stagione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole e imprese dell'ospitalità e dell'enogastronomia e contribuendo alla visibilità internazionale della città estense.

"Abbiamo vissuto sei giorni straordinari in cui Ferrara è diventata il centro pulsante della futura ospitalità europea - ha commentato Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico dell'Istituto Vergani-Navarra - Vedere oltre 500 ragazzi lavorare insieme con questo livello di passione, professionalità e rispetto reciproco è la vittoria più grande". Fondata nel 1988, l'Aeht conta oggi circa 400 membri e rappresentanti nazionali in 40 Paesi, europei ed extraeuropei. L'associazione promuove gli scambi tra studenti e docenti, l'innovazione didattica e la collaborazione tra il mondo della formazione e quello delle imprese turistiche. Il testimone passa ora ad Anversa, in Belgio, nel segno di un'ospitalità intesa non soltanto come professione, ma anche come strumento di dialogo e incontro tra culture. (ANSA).

