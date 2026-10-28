(ANSA) - MATERA, 28 OTT - Due maestri del cinema italiano, sei premi Oscar complessivi e nove giorni di proiezioni e incontri nella città dei Sassi. Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo saranno tra i protagonisti della settima edizione del Matera Film Festival, in programma dal 7 al 15 novembre. La manifestazione, che ha pubblicato il programma ufficiale, porterà a Matera registi, attori e protagonisti del cinema italiano e internazionale, con oltre 600 candidature ricevute per il concorso.

L'apertura, sabato 7 novembre al Cineteatro Guerrieri, vedrà protagonista Ginevra Elkann con il film "Le Rose di Marrakech".

Nella stessa serata Gianni Amelio riceverà un Premio Speciale e presenterà "Nessun dolore". Tra gli ospiti annunciati anche Kasia Smutniak, Domenico Procacci, Enzo d'Alò e Paolo Strippoli.

Uno degli appuntamenti principali sarà quello del 13 novembre con Ferretti e Lo Schiavo, coppia nella vita e nel lavoro, vincitori di tre Oscar ciascuno per le scenografie di "The Aviator" e "Hugo Cabret" di Martin Scorsese e "Sweeney Todd" di Tim Burton. I due artisti riceveranno il Premio Storia del Cinema e incontreranno il pubblico. A loro sarà dedicata anche una retrospettiva con la proiezione dei tre film premiati dall'Academy.

Ferretti, storico collaboratore di Federico Fellini e Scorsese, ha ottenuto dieci candidature agli Oscar, mentre Lo Schiavo ne ha collezionate otto. Insieme hanno contribuito a costruire l'immaginario visivo di alcune delle più importanti produzioni cinematografiche degli ultimi decenni.

Il festival proporrà un concorso internazionale di lungometraggi, cortometraggi e documentari, accanto a retrospettive e incontri con gli autori. Spazio anche al Mediterraneo, con un focus realizzato insieme al Festival di Tétouan, in Marocco, città che con Matera condivide il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. La cerimonia di premiazione è prevista il 14 novembre, mentre la manifestazione si concluderà il giorno successivo. (ANSA).

