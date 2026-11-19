(ANSA) - PISA, 19 NOV - Si sviluepperà in dieci tappe, dal 22 novembre al 15 dicembre tra Pisa, Cascina e Viareggio, il Festival Nessiah, giunto alla 30/a edizione e organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e Viareggio e con il contributo della Fondazione Pisa, della Regione Toscana e dei Comuni di Pisa, Cascina e Viareggio. Compie un autentico viaggio nell'imaginario culturale ebraico e che quest'anno è dedicato alla figura di Rita Levi Montalcini e guarda quindi al mondo della scienza.

"Il Festival - ha spiegato il presidente della Comunità ebraica, Andrea Gottfried - ha il compito di indagare la complessità, costruire ponti tra saperi diversi, fare della cultura ebraica un laboratorio di dialogo civile e creativo.

Questa volta, con lo sguardo rivolto alla scienza come frontiera di libertà. In cartellone concerti, spettacoli, incontri e proiezioni (tutti a ingresso gratuito su prenotazione), un programma che costruirà una narrazione condivisa attorno a tre assi: il ritratto di Rita Levi Montalcini (attraverso cinema, teatro, memoria e le parole stesse della scienziata), Scienza ed ebraismo, una relazione antica, e Le voci della musica ebraica".

Tra i principali appuntamenti in cartellone il 2 dicembre alle 18 nell'auditorium di Palazzo Blu l'incontro con il registra Alberto Negrin, che ha firmato la regia della fiction Rai con Elena Sofia Ricci nel ruolo dela scienzata premio Nobel, e il giornalista Adam Smulevich, il 6 dicembre alla Domus Mazziniana alle 17.30 con la nipote Piera Levi Montalcini, il 10 dicembre, l'accensione pubblica del settimo lume di Chanukkah in sinagoga, nello stesso giorno in cui, quarant'anni fa, Rita Levi-Montalcini riceveva il Nobel e il 15 dicembre il concerto di chiusura del Festival con la prima esibizione del Coro multietnico Mediterranea, diretto da Eyal Lerner. (ANSA).

