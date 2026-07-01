(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 01 LUG - Al via la 37/a edizione del Festival delle Ville Vesuviane, in programma dal 3 al 29 luglio nelle dimore storiche del Settecento che punteggiano il Miglio d'Oro, tra Ercolano, Torre del Greco, Portici e San Giorgio a Cremano, Napoli. Il titolo scelto 'L'età del Miglio d'Oro / Pietre di lava e Cristalli d'oro', richiama il legame profondo tra il territorio vesuviano e le sue ville nobiliari, che per un mese tornano a essere teatro di musica, danza, prosa e mostre.

La direzione artistica è affidata a Bruno Tabacchini che dice "Come scriveva Molière, gli alberi che crescono lentamente danno i frutti migliori. Per la 37/a edizione del Festival, in scena da Napoli a Torre del Greco lungo il Miglio d'Oro, ripercorriamo oltre un secolo di Teatro Napoletano — da Scarpetta e De Filippo fino a Roberto De Simone, Santanelli e Ruccello — intrecciando spettacolo dal vivo, musica e danza con le meraviglie architettoniche del nostro patrimonio monumentale.

Non un museo della memoria, ma un ponte dinamico tra tradizione e nuovi linguaggi contemporanei".

Il taglio del nastro è fissato per venerdì 3 luglio a Villa Campolieto, a Ercolano, con l'inaugurazione della mostra 'Scarpetta dopo Scarpetta', un percorso iconografico curato da Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto realizzato in occasione del centenario della morte di Eduardo Scarpetta, in collaborazione con la Fondazione Teatro Trianon Viviani. La stessa sera, sempre a Villa Campolieto, il concerto di Avion Travel con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Angelo Valori apre ufficialmente la stagione degli spettacoli.

Il filo conduttore del cartellone resta la figura di Eduardo Scarpetta e della grande tradizione teatrale napoletana: "La Scarpettiana" nelle stanze del duca di Sangro propone "Il processo del secolo: Scarpetta vs D'Annunzio" che trasforma il celebre contenzioso nato attorno a Il figlio di Iorio in un moderno talk show televisivo, dove passato e presente si specchiano continuamente, con la regia di Marianna Iannaccone e Sergio Savastano tra gli interpreti. Ricco anche il fronte musicale e degli one-man show (ANSA).

