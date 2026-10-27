(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Una grande mostra internazionale dedicata alla fotografia, la prima monografica italiana sull'artista britannico Gerald Laing e il secondo capitolo di Convergenze: sono i tre progetti espositivi con cui il Mauto, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, inaugura una nuova stagione dedicata al dialogo tra arti visive e cultura dell'automobile. Tre progetti che, pur nella loro autonomia, condividono la prospettiva di indagare il ruolo dell'auto come soggetto culturale, dispositivo dello sguardo e motore di trasformazione dell'immaginario contemporaneo, andando oltre la sua dimensione tecnica o industriale, riconoscendone il valore storico, sociale, estetico e simbolico.

Con 'Serie limitata. Paesaggi mobili in fotografia' il lavoro di 40 artisti offre un panorama completo di fotografie, video e sculture in cui l'automobile, la strada e il paesaggio diventano soggetti di indagine, strumenti di osservazione e occasioni di ricerca formale. Il secondo progetto è invece 'Gerald Laing.

Full speed', la prima mostra monografica italiana dedicata all'artista britannico figura di spicco della pop art inglese e parte della scena newyorkese degli anni '60. Infine la nuova edizione di 'Convergenze' presenta 'Un dialogo con artisti e collezioni' in collaborazione con il Maxxi, attraverso 14 opere che riflettono sul tema del paesaggio in cui l'auto attraversa gli spazi, ne ridefinisce la percezione e orienta il nostro sguardo, diventando la lente attraverso cui leggere fenomeni più ampi. "I nuovi progetti espositivi rafforzano la vocazione del Mauto - dice il presidente Benedetto Camerana - come centro di cultura contemporanea internazionale e consolidano un percorso di ricerca che si sviluppa attraverso il dialogo tra discipline, linguaggi e settori culturali". (ANSA).

