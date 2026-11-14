(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Sono 386 i partecipanti, da 29 paesi del mondo e riuniti in 63 raggruppamenti, che hanno risposto al concorso internazionale per l'ampliamento della Galleria Borghese. Tra i partecipanti figurano molti dei grandi nomi dell'architettura mondiale. Una risposta ampia e internazionale, che conferma l'interesse per il progetto e la qualità della sfida.

Il concorso bandito da Proger, come sponsor tecnico del museo, attira 63 candidature, quasi tutte di raggruppamenti ampi, nei quali i nomi di rilievo non si trovano soltanto alla guida ma anche fra i componenti dei team. Le candidature si sono chiuse il 12 novembre e ora la competizione entra nella seconda fase. Saranno selezionati al massimo cinque finalisti, che dovranno presentare le proprie proposte entro il 18 marzo 2027.

Il progetto vincitore sarà proclamato entro il 14 maggio. Il premio previsto è di 500.750 euro, comprensivi del compenso per il completamento del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre agli altri quattro finalisti andranno 25.000 euro ciascuno.

Ecco alcuni dei nomi tra gli italiani, secondo la lista pubblicata sul sito dell'Ordine degli Architetti di Roma: Massimiliano Fuksas, autore con Doriana Fuksas della Nuvola dell'Eur e del Terminal 3 dell'aeroporto cinese di Shenzhen; Cino Zucchi, progettista della Nuvola Lavazza a Torino; Mario Cucinella, che ha sviluppato TECLA, prototipo di abitazione realizzata con stampa 3D in terra cruda; e Archea Associati, lo studio fondato da Marco Casamonti che ha progettato la cantina Antinori nel Chianti e lo stadio nazionale dell'Albania a Tirana. Tra i partecipanti anche Nemesi Architects, autore del Padiglione Italia di Expo Milano 2015, e Labics, che ha curato il restauro e la riqualificazione di Palazzo dei Diamanti a Ferrara.

In lizza per la "shortlist" anche nomi di primo piano dell'architettura internazionale: Álvaro Siza, Amanda Levete Architects, OMA, David Chipperfield, 51N4E, Adjaye Associates, Rafael Viñoly Architects, Bjarke Ingels Group, Caruso St John Architects, Rudy Ricciotti, Sou Fujimoto, Portzamparc, Mecanoo, solo per citarne alcuni.

La commissione di valutazione esaminerà ora le candidature, assegnando un punteggio alla relazione metodologica, alla qualità dei progetti di referenza, ai curriculum e al gruppo di lavoro. Dalla valutazione, che da calendario dovrà concludersi entro il 18 dicembre, uscirà la rosa dei gruppi invitati a sviluppare in forma anonima la propria proposta progettuale. La proclamazione del vincitore è prevista per maggio 2027.

"Orgoglio senza pregiudizio. Vorrei dire solo questo: avevamo visto lungo - dichiara Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger -. Oltre 380 partecipanti, da 29 paesi del mondo. Una delle più grandi e qualificate partecipazioni mai registrate nella storia dei concorsi di architettura in Italia".

"Il numero e il livello dei partecipanti conferma una volta di più quanto il concorso sia una grande occasione di riflettere sulla Galleria Borghese, un insieme che rappresenta universalmente il concetto di museo - dichiara la direttrice del museo Francesca Cappelletti -. Un luogo denso di capolavori, dalla storia secolare e fin dalle sue origini in relazione con un contesto naturale trattato con la stessa attenzione creativa riservata alle raccolte di opere d'arte". (ANSA).

