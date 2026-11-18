(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Genova accoglierà il gotha del turismo di lusso dal 14 al 17 novembre 2027 ospitando la quinta edizione di 'Journeys Italy', uno degli appuntamenti più selettivi del settore a livello internazionale. Per quattro giorni la città accoglierà una delegazione di luxury travel advisor provenienti da Nord America, Europa e Asia: professionisti che ogni anno orientano le scelte di viaggio di una clientela esigente che a Genova troveranno una destinazione da scoprire, da raccontare e, soprattutto, da proporre.

Si tratta dell'evento annuale con cui 'Journeys Global Group', la società con sede a Londra specializzata in eventi trade su misura per l'alta gamma, porta in Italia la domanda internazionale più danarosa. Il format è volutamente esclusivo: fino a 40 advisor, selezionati con rigore, incontrano i migliori operatori italiani dell'ospitalità di lusso in appuntamenti d'affari one-to-one, alternati a esperienze immersive nella destinazione.

"Siamo felici di accogliere 'Journeys Italy' a Genova nel 2027 - dichiara l'assessora al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Genova Tiziana Beghin -. Questo prestigioso appuntamento internazionale è un'occasione straordinaria per far conoscere il patrimonio della nostra città, la sua ospitalità e le sue esperienze di lusso più distintive ad alcuni dei travel advisor più influenti al mondo. Genova si sta affermando come destinazione di alta gamma, con uno standard di accoglienza pienamente all'altezza dei mercati più esigenti". (ANSA).

