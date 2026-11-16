(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Gesù influencer, Adamo ed Eva che cedono alla tentazione di uno smartphone, Napoleone impegnato nelle consegne a domicilio: sono alcune delle provocazioni al centro di The Spirit of Our Time, la nuova mostra dello street artist Tvboy.

L'esposizione - in programma dal 19 al 28 novembre da Deodato Arte, a Milano - mette in dialogo capolavori della storia dell'arte e riferimenti alla cultura pop per raccontare l'attualità con lo stile inconfondibile dell'artista. L'arte del passato diventa una chiave di lettura del presente: uno smartphone, un cambio d'abito o un'inversione di ruoli bastano a trasformare una scena celebre in una situazione inedita.

In The First Influencer, scelta come simbolo del progetto, Gesù impugna uno smartphone mentre gli apostoli intorno a lui ne celebrano la popolarità con cuori e like. In The Forbidden Fruit, invece, la mela del peccato originale è sostituita da un evidente richiamo al marchio Apple. In The Fast Supper, l'Ultima Cena incontra l'universo McDonald's, mentre Napoleone a cavallo diventa un moderno rider. Non manca poi la politica: The Beauty and the Beast sono Donald e Melania Trump, mentre La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix si trasforma nelle proteste dei Gilet Jaunes. (ANSA).

