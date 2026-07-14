(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Ci sono fan di Bob Dylan che per seguire il proprio idolo hanno girato il mondo. Ma se un tempo questa era una rarità riservata a pochi appassionati, adesso il 'gig tripping', ovvero il viaggio per assistere a un concerto diventa sempre più frequente.

Lo dimostrano i dati di Siae: in Italia ci sono 3,3 milioni di spettacoli dal vivo all'anno per un totale di 253 milioni 500 mila spettatori e 4 miliardi di spesa, e anche se la musica riguarda solo il 2% degli spettacoli, comunque vale il 25% della spesa. E lo conferma anche la ricerca annuale di AssoConcerti con l'Università di Pisa: nel 2025 in Italia i concerti di musica pop, rock e leggera sono stati 40.324, per oltre 26 milioni di spettatori e una spesa del pubblico superiore al miliardo di euro, mentre le ricadute economiche complessive sul territorio hanno raggiunto i 4,3 miliardi, con oltre 11 milioni di pernottamenti generati a livello nazionale dagli eventi live.

Basta ricordare cosa hanno comportato concerti come quelli di Taylos Swift a Milano con il 77% degli spettatori arrivati da fuori regione, quasi un terzo dall'estero e di David Gilmour a Roma, con l'83% degli spettatori provenienti da fuori Lazio e ricadute pari a 60 milioni. Cosa simile al concerto di quest'anno di Ultimo che ha portato 250mila persone a Tor Vergata.

Proprio tenendo presente questa tendenza di viaggio alla whycation, ovvero partenze e itinerari costruiti attorno a passioni, interessi ed esigenze personali, alla 47/a edizione della Bit, la borsa del turismo in programma dal 9 all'11 febbraio, ha creato il nuovo progetto espositivo Why- Travel by Motivation che articola l'offerta espositiva in sette cluster tematici e un hub trasversale, ciascuno dedicato a una delle grandi ragioni che orientano oggi la domanda turistica internazionale.

Tra questi, il cluster Events, Festivals & Entertainment valorizza proprio il turismo legato ai grandi eventi, ai festival e alle occasioni di fruizione esclusiva.

La riflessione sul valore degli eventi trova poi un ulteriore spazio di approfondimento nel Travel Makers Fest, il festival del turismo di Bit ispirato ai grandi festival del pensiero contemporaneo, in cui si confrontano sulle trasformazioni in atto imprenditori, istituzioni, destination manager, creativi e innovatori. L'edizione 2027 ruota attorno al tema The Power of Trust. (ANSA).

