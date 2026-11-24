(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Restituire un nome alle donne rimaste ai margini della storia dell'alpinismo. È il messaggio che il Museo Nazionale della Montagna di Torino rilancia in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, attraverso la mostra collettiva 'Grado Zero - La montagna oltre i generi', curata da Andrea Lerda e Linda Cottino e visitabile fino al 6 giugno.

Tra le protagoniste del percorso espositivo c'è la torinese Alessandra Boarelli, che nel 1863, a 25 anni, tentò la salita al Monviso, ma fu costretta a rinunciare per il maltempo. La settimana successiva la vetta fu raggiunta dalla spedizione guidata da Quintino Sella. Boarelli riuscì nell'impresa l'anno seguente, insieme alla giovanissima Cecilia Filia, ma il suo nome rimase a lungo nell'ombra.

"Alessandra Boarelli era una donna colta e volitiva, con la passione della montagna, e il Monviso, che svettava proprio sopra casa sua, le era entrato nel sangue - racconta Linda Cottino, co-curatrice della mostra -. Se la salita fosse andata per il verso giusto, una donna avrebbe preceduto tutti sulla vetta-simbolo del neonato Regno d'Italia, e la storia dell'alpinismo nazionale avrebbe avuto un inizio, o per lo meno una narrazione, differente. Ci sono voluti 150 anni affinché il valore della sua impresa venisse riconosciuto".

L'esposizione riunisce opere d'arte contemporanea e materiali storici provenienti dalle collezioni del museo, della Biblioteca nazionale del Cai e di altre istituzioni dell'area alpina. Sono 18 gli artisti e i registi coinvolti, tra cui Maria Lai, Marwa Arsanios, Kate Gilmore e Kathrin Siegrist.

Nel percorso espositivo trova spazio anche 'Milieu', un'area dedicata a incontri gratuiti e aperta al contributo di associazioni, scuole, gruppi femministi, realtà culturali e visitatori, per promuovere il confronto sui temi delle discriminazioni e delle disuguaglianze di genere. (ANSA).

