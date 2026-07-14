A quarant'anni dalla scomparsa di Henry Moore, il Museo Gigi Guadagnucci di Villa Rinchiostra a Massa (Massa Carrara), ospiterà dal 31 luglio al 7 ottobre la mostra 'Astratto Organico', dedicata ai protagonisti della scultura del secondo Novecento.

Curata da Mirco Taddeucci, con testi critici di Kevin McManus, l'esposizione riunisce 34 opere, quattro delle quali inedite, di Henry Moore, Agustín Cárdenas, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostkowska. Il progetto, promosso dal Comune di Massa e organizzato da Not Titled Yet, si inserisce nel percorso avviato dall'amministrazione per consolidare il ruolo del Museo Gigi Guadagnucci come polo culturale di rilievo nazionale e internazionale, dopo il successo della mostra del 2025 dedicata al dialogo tra Guadagnucci e Gio' Pomodoro. L'esposizione esplora il rapporto tra natura e astrazione nella ricerca plastica del Novecento, mettendo in luce il legame che unisce artisti provenienti da Paesi diversi ma accomunati da una concezione della forma ispirata ai processi organici. Sculture, bronzi, marmi, gessi, disegni, collage e studi preparatori raccontano l'evoluzione di un linguaggio capace di trasformare elementi del mondo vegetale, animale e del corpo umano in forme essenziali. Un'ampia sezione è dedicata a Henry Moore, ricordato nel quarantennale della morte anche attraverso il suo storico rapporto con la Toscana e con la Versilia, nato dalla realizzazione della monumentale Reclining Figure per la sede Unesco di Parigi e proseguito con l'attività presso Henraux e Il Bisonte. Il percorso si sviluppa per nuclei tematici anziché cronologici, offrendo un confronto tra le diverse interpretazioni della scultura astratto-organica elaborate dai sei artisti. L'inaugurazione aperta al pubblico è in programma venerdì 31 luglio alle 18.30. La mostra sarà visitabile fino al 7 ottobre. (ANSA).

