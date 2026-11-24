(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - Macy's Thanksgiving Day Parade taglia il traguardo dei cento anni. Da un secolo, quella che è considerata la sfilata più grande al mondo che si svolge ogni anno nel 'Giorno del ringraziamento' (l'ultimo giovedì di novembre, ndr) a New York e organizzata dai grandi magazzini Macy's, stupisce e fa gioire milioni di persone che, ogni, anno, spesso sfidando il freddo gelido, si riuniscono lungo un percorso di circa 4 km, dall'Upper West Side, sulla 77/a strada lungo Central Park, fino a Herald Square, sulla 34/a strada, dove si trova il negozio Macy's più grande degli Stati Uniti. La prima parata in realtà si è tenuta nel 1924 ma visto che è stata sospesa per due volte durante la Seconda Guerra Mondiale, il centesimo anniversario si celebra il 26 novembre 2026.

Per celebrare la sua 100/a edizione, la Macy's Thanksgiving Day Parade porterà nei cieli di Manhattan un numero record di 100 elementi gonfiabili, tra palloni giganti, balloonicle (gonfiabili motorizzati) e palloni d'epoca, tra questi l'ippopotamo blu (noto in inglese come Blue Hippopotamus), il celebre pallone aerostatico gigante diventato leggendario per essere scomparso nel nulla dopo la parata del 1931. Durante i primi anni della parata, gli organizzatori riempivano i palloncini di elio e li facevano volare via alla fine del percorso, offrendo premi a chiunque li trovasse e li restituisse. Dopo la parata del 1931, tutti i palloni furono recuperati, tranne l'Ippopotamo Blu, ora, dopo 95 anni torna quindi un pezzo di storia.

La flotta del centenario unisce personaggi della cultura pop contemporanea a icone storiche della parata, bebuttano Bluey, Hello Kitty (con salopette blu e fiocco rosso), Buckaroo Bob dei Minions, Joe Cool & Woodstock dei Peanuts e Topolino Apprendista Stregone (Sorcerer's Apprentice Mickey). Tornano invece classici come Underdog (assente dal 1984) e Felix the Cat, affiancati da una selezione speciale della Blue Sky Gallery con gonfiabili firmati da artisti del calibro di Tim Burton, Keith Haring, Jeff Koons e Yayoi Kusama. Come mascotte del centenario fa il suo esordio Billie Brightpaw, un orsetto creato appositamente dai Macy's Studios per commemorare l'importante anniversario della sfilata. I palloni verranno gonfiati il giorno prima della parata, il 25 novembre, nell'area intorno all'American Museum of Natural History, e il pubblico potrà assistere gratuitamente.

Tra gli aristi che si esibiranno sia lungo il percorso della parata sia sul palcoscenico allestito di fronte ai magazzini Macy's, ci saranno Baha Men, Natasha Bedingfield, Blues Traveler, Devo, Feid, Mckenna Grace, Indigo Girls, Wyclef Jean e Queen Latifah, mentre Megan Hilty sarà protagonista di un tributo a Dolly Parton.

Nata come Macy's Christmas Parade per dare il benvenuto a Babbo Natale e promuovere lo shopping natalizio con protagonisti i dipendenti che sfilavano in costume insieme a bande musicali, carri e animali veri presi in prestito dallo zoo di Central Park, la parata attirò nel 1924 oltre 250 mila spettatori, spingendo Macy's a trasformarla in un appuntamento annuale.

Oggi, in media, l'evento è seguito da oltre 3,5 milioni di persone dal vivo lungo le strade di New York e da circa 30-35 milioni di spettatori da casa negli Stati Uniti. Organizzare la Macy's Thanksgiving Day Parade richiede oltre un anno di pianificazione, uno studio creativo dedicato, con circa una trentina di persone tra ingegneri, scultori e falegnami lavora per oltre 8 mila ore nel Macy's Parade Studio nel New Jersey, migliaia di volontari, per il 100/o anniversario circa 11 mila, e un'imponente macchina logistica e di sicurezza coordinata con la città di New York. La Macy's Parade verrà trasmessa in diretta su NBC e in streaming su Peacock, dall'Italia si potrà seguire la sfilata tramite i profili social ufficiali della parata e di NBC. (ANSA).

