(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Il 2026 si chiude in crescita per il settore alberghiero italiano: tra gennaio e ottobre l'occupazione è cresciuta marginalmente rispetto all'anno precedente, +1,2%, attestandosi al 71% delle camere disponibili, ma la tariffa media giornaliera (Adr, Average Daily Rate) è aumentata del 6%, guidata dalla montagna che registra un corposo +10,4% con 204,1 euro a notte. L'anno in chiusura "può essere considerato come l'apertura di un decennio di trasformazione profonda con al centro l'Intelligenza artificiale, che ha già cominciato a spostare la scelta dell'ospite prima ancora che arrivi sul sito dell'hotel o delle piattaforme di prenotazione".

È quanto fotografato da un'indagine - diffusa in un comunicato a Milano - di AlbergatorePro, società di consulenza e formazione nel settore hotellerie, presentata al vertice annuale degli albergatori italiani in corso a Riccione.

Dai dati, relativi al periodo 1 gennaio-25 ottobre 2026 e raccolti aggregando le informazioni dei gestionali di cassa di centinaia di alberghi in tutta Italia, emerge - viene spiegato - che la montagna ha registrato l'aumento di tariffa più marcato rispetto allo stesso periodo del 2025: l'Adr sale del 10,4% a 204,1 euro a notte, con un'occupazione al 68,6% (+1,2 punti). Il lago si conferma la destinazione con l'occupazione più alta, 75,8% (+1,6 punti), e una tariffa media di 196,2 euro (+5,3%).

Il mare segna la crescita di occupazione più forte, +2,4 punti al 72,1%, con un Adr di 152,6 euro (+4,4%). Le città d'arte arrivano al 75% di camere occupate (+0,6 punti) e a 120,7 euro a notte (+5,5%), mentre le località termali restano stabili nei volumi, 67,5% (+0,2 punti), con una tariffa media di 128,4 euro (+4,1%). (ANSA).

