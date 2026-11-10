(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 10 NOV - Prendersi il tempo per vivere la città, tra la bellezza dei suoi monumenti, il calore delle tradizioni e un'atmosfera unica che rende speciali le feste più attese dell'anno.

Dal 27 novembre al 10 gennaio torna "A Natale regalati Orvieto", il programma degli appuntamenti natalizi, promosso e coordinato dal Comune in collaborazione con le associazioni cittadine, che quest'anno taglia il traguardo delle dieci edizioni.

Più di 60 iniziative e attrazioni in un mese e mezzo in un calendario che coinvolge il centro storico e le frazioni, con iniziative per bambini e famiglie, musica, spettacoli, incontri, mercatini e occasioni per scoprire e riscoprire i luoghi più suggestivi di Orvieto.

In piazza Duomo splenderà il grande albero di Natale, in fondo al Pozzo di San Patrizio si accenderà l'Albero di luce, in piazza del Popolo brillerà la stella cometa e i Palazzi magici illumineranno piazza della Repubblica con il videomapping realizzato anche con i disegni dei bambini delle scuole della città. La Fortezza Albornoz e il Pozzo della Cava faranno poi da sfondo a suggestivi presepi.

Quest'anno, inoltre, raddoppia poi il mercatino di Natale affiancando alla sede di piazza della Repubblica - dove sarà posizionata la pista di ghiaccio - anche piazza Duomo con animazioni per i bambini e le magiche apparizioni di Babbo Natale sotto la neve.

Le grandi firme del mondo della cultura e dello spettacolo scriveranno le pagine della 29/a edizione de "Il libro parlante" e la musica di Umbria jazz winter 33 accompagnerà, infine, il passaggio al nuovo anno.

Tutto il programma completo e aggiornato sul sito web del Comune di Orvieto e sul portale di promozione turistica dell'Orvietano www.liveorvieto.com (ANSA).

