(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il Caribe messicano corrisponde alla costa orientale della penisola dello Yucatán, nello Stato di Quintana Roo: è una delle destinazioni turistiche più amate al mondo grazie alle sue spiagge di sabbia bianca, al mare turchese, alle barriere coralline, e anche ai resti della civiltà Maya che sono poli d'attrazione per diversi segmenti di viaggiatori. Non è un caso, spiega Massimo Ariello, Responsabile della Commissione di Promozione Turistica del Messico in Italia della CaMexital, che in questa area del Messico le camere di hotel sono 142mila. "Siamo secondi solo a Las Vegas per capacità di accoglienza" racconta nell'incontro con cui lo stato del Quintana Roo si è presentato alla comunità italiana di addetti ai lavori e giornalisti con nuove iniziative volte a mantenere il primato turistico detenuto nel paese a cominciare da quella rivolta a sbarazzarsi del problema del sargasso, l'alga che arriva periodicamente sulle coste caraibiche. Da Cancún, a Playa del Carmen, a Tulum ormai capitale del 'boho chic' marino , a Puerto Morelos e Riviera Maya (Mahahual) solo per citare le mete più famose e raggiungibili grazie ai voli che atterrano nei 4 aeroporti internazionali del Quintana Roo, insieme ad altre meno note, sono (quasi) tutte accomunate dal problema dell'alga bruna galleggiante, che quando si accumula in grandi quantità sulla spiaggia rovina il paesaggio e la trasparenza dell'acqua.

"E se la spiaggia è in cattive condizioni i turisti non vengono" ammettono i rappresentanti del Consejo de Promoción Turística dello stato. Ora pero' il Messico, con un impatto del turismo sul pil calcolato in circa il 9%, (nel Quintana Roo si concentra quasi la metà dei flussi di turisti internazionali che scelgono il paese) ha deciso di investire molte risorse per la prevenzione del fenomeno dovuto al cambiamento climatico: è scesa in campo la presidente Claudia Sheinbaum che ha annunciato un investimento di 2 miliardi di pesos (circa 115 milioni di dollari) per finanziare barriere contenitive, battelli raccoglitori e sistemi di pulizia sulle spiagge. "I battelli attivi al momento sono 3 ma diventeranno 40" assicura il rappresentante della Camera di commercio del Messico in Italia.

Già decisa anche la destinazione della biomassa rimossa : nel segno dell'economia circolare sarà trasformata in prodotti industriali e agricoli e il coordinamento è stato affidato a una task force costituita ad hoc. "Il problema del sargasso esiste in tutti i Caraibi - dicono i rappresentanti del Quintana Roo - ma noi siamo l'unica meta turistica che investe massicciamente per attaccare questo fenomeno, c'è un lavoro incessante per farlo". E ci sono anche destinazioni che sono risultati immuni dall'alga: tra queste la costa di Cozumel , di Isla Mujeres e dell'isola di Holbox (che si sta affermando come una delle destinazioni più a vocazione ecologica dell'area). (ANSA).

