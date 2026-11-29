La luce, il colore e il segno diventano strumenti per raccontare la nascita della modernità nell'arte italiana. A Biella arriva Divisionismo 1900-1930. Il segno dell'avanguardia in Italia, una grande mostra, a cura di Niccolò D'Agati e Sergio Rebora, che propone una rilettura del Divisionismo e della sua influenza sulle successive sperimentazioni artistiche del Novecento.

Il percorso espositivo, distribuito tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, riunisce 164 opere di 97 artisti e ripercorre trent'anni di ricerca, dalla fine dell'Ottocento alle soglie degli anni Trenta. Accanto a maestri come Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Gaetano Previati e Vittore Grubicy De Dragon, trovano spazio le esperienze di Emilio Longoni, Plinio Nomellini e Carlo Fornara, fino ai protagonisti delle avanguardie come Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Gino Severini.

La mostra è articolata in dieci sezioni e attraversa le diverse declinazioni del Divisionismo italiano, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Liguria al Veneto, fino alla Toscana e a Roma. Una ricerca che, nata nell'Ottocento, supera progressivamente i confini regionali per diventare un linguaggio nazionale, capace di aprire nuove strade alla pittura moderna.

"Ogni maestro formula una propria accezione del Divisionismo", spiegano i curatori D'Agati e Rebora, che sottolineano come questa esperienza si sia intrecciata con i principali fenomeni d'avanguardia, contribuendo all'evoluzione artistica e culturale del primo Novecento. Particolare attenzione è riservata alla trasformazione del segno e del colore, sempre più autonomi e determinanti nella costruzione dell'immagine. È proprio attraverso queste sperimentazioni che artisti come Balla, Boccioni e Dudreville aprono la strada a un nuovo rapporto tra pittura e realtà, fino al dialogo con la cultura Déco e il Ritorno all'ordine. Per il sindaco di Biella, Marzio Olivero, ospitare un'esposizione di questa portata significa "riscoprire una stagione fondamentale dell'arte italiana", valorizzando il patrimonio culturale cittadino. Sulla stessa linea Michele Colombo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che definisce la mostra "un evento espositivo di respiro nazionale".

Il progetto è organizzato da Palazzo Gromo Losa, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e Dario Cimorelli Editore, con il Comune di Biella e il sostegno del Gruppo Banca di Asti. Ad accompagnare l'esposizione è un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore, con contributi critici dei curatori e di altri studiosi.