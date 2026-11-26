(ANSA) - TREVISO, 26 NOV - Il Fai, il Fondo per l'Ambiente Italiano, inaugura oggi il "Padiglione Ennio Brion": un centro di accoglienza e servizi culturali per il pubblico in visita al Memoriale Brion di San Vito di Altivole, nel Trevigiano, capolavoro dell'architettura del Novecento, progettato e realizzato da Carlo Scarpa tra il 1970 e il 1978 per ospitare le tombe dei coniugi Giuseppe e Onorina Brion, e dove, poco distante, riposa lo stesso Scarpa.

Il centro accoglienza e preparazione alla visita, che nasce affinché il pubblico possa avere l'atteggiamento e le conoscenze necessari per accostarsi a un luogo sacro e all'architettura di Carlo Scarpa, consiste nella trasformazione di un edificio di abitazione posto all'inizio del tradizionale viale di cipressi, in un ampio padiglione moderno, la cui progettazione è stata affidata a Michele De Lucchi e allo studio da lui fondato, Amdl Circle.

Il Fai ha deciso di dedicare il nuovo Padiglione a Ennio Brion, morto lo scorso marzo e che riposa a sua volta nel Memoriale. Il Padiglione sarà aperto ufficialmente al pubblico da sabato 28 novembre e diventerà il punto di partenza della visita e sede di servizi essenziali, tra cui un ristoro e un negozio, ma soprattutto di servizi didattici e culturali. Il pubblico, infatti, troverà un'introduzione fondamentale alla visita: un video racconto immersivo a cura della Fondazione dedicato alla storia del Memoriale e ai suoi protagonisti, da Carlo Scarpa ai coniugi Brion, realizzato con video proiezioni di oltre 12 metri di ampiezza, con immagini storiche, progetti e fotografie d'autore, che accompagnano una narrazione informativa e coinvolgente, affidata alle voci degli attori Maria Paiato e Roberto Citran. (ANSA).

