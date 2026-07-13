Il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi dal 26 al 30 agosto in un grande palcoscenico a cielo aperto per la 39/a edizione del Ferrara Buskers Festival, manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada che dal 1988 richiama artisti e pubblico da tutto il mondo. Come da tradizione, il Festival sarà anticipato dall'anteprima di Comacchio domenica 23 agosto. Il tema scelto quest'anno è "Aspettati l'inaspettato", un invito a vivere il Festival lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla sorpresa, elementi che appartengono da sempre all'arte di strada: il filo conduttore guarda verso l'Oriente, con una significativa presenza di artisti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri Paesi.

Saranno 78 i gruppi invitati, per un totale di 259 artisti, di cui 201 under 35, provenienti da 27 Paesi. Musicisti, performer, acrobati, giocolieri, beatboxer, danzatori e artisti di strada trasformeranno la città estense in un luogo di incontro tra culture, linguaggi e differenti discipline artistiche. Oltre ai 60 spettacoli al giorno divisi in slot di un'ora, il Festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading, due mostre fotografiche, workshop musicali, attività dedicate alle famiglie, iniziative sociali, spettacoli nelle Rsa e nella Casa Circondariale di Ferrara, oltre al tradizionale Dopofestival dalla mezzanotte nel Cortile del Castello Estense alla scoperta dei dj set e della musica elettronica buskers.

Artista dell'anno sarà Frankie Hi-NRG MC, protagonista storico della scena hip hop italiana e scelto - spiegano gli organizzatori - "per la naturale sintonia tra il suo percorso artistico e i valori che da sempre caratterizzano il Festival: libertà espressiva, attenzione ai temi sociali, autenticità e capacità di trasformare la musica in uno strumento di incontro e partecipazione".

Come lo scorso anno, l'accesso alle attività sarà regolato da un biglietto d'ingresso "pensato per sostenere la manifestazione mantenendola accessibile al più ampio pubblico possibile": ticket giornaliero a 12 euro, abbonamento per le cinque giornate a 25 euro. Il Festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Ferrara, Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna e in partnership con Gruppo Hera.