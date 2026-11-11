(ANSA) - TRIESTE, 11 NOV - Accende i riflettori sul legame profondo tra Francesco Giuseppe I e Trieste, snodo economico e culturale di prim'ordine dell'impero, la mostra "Francesco Giuseppe I. Storia di un uomo, storia di un impero attraverso le cartoline postali" inaugurata nelle sale del Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa a Trieste.

L'esposizione, realizzata in occasione del 110/o anniversario della scomparsa dell'imperatore d'Austria, raccoglie oltre 300 reperti, tra documenti d'epoca, fotografie, volumi, oggetti storici e una preziosa collezione di cartoline. Il percorso guidato fa rivivere i momenti chiave dell'era asburgica: dai Giubilei imperiali del 1898 e del 1908 fino ai drammatici anni della Prima guerra mondiale.

Attraverso contributi di collezioni pubbliche e private, l'allestimento ospitato nel Palazzo delle Poste centrali consente di approfondire la storia di un protagonista che continua a segnare la memoria dell'Europa centrale, mentre le cartoline storiche diventano uno strumento privilegiato per comprendere il modo in cui la figura dell'imperatore veniva rappresentata e percepita dai suoi sudditi.

Attraverso l'iniziativa, riporta una nota, "Poste Italiane conferma il proprio impegno nella promozione di attività culturali aperte alla città, mettendo a disposizione della collettività spazi che custodiscono una parte significativa della storia e dell'identità del territorio". (ANSA).

