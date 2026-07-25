(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Il Museo della Magia di Cherasco, nel Cuneese, è ufficialmente la sede internazionale della Fism Academy, il progetto promosso dalla Fédération internationale des sociétés magiques per riunire formazione artistica, ricerca e valorizzazione culturale della magia. La Fism Academy di Cherasco proporrà percorsi di coaching avanzato, workshop, incontri con campioni internazionali, attività di ricerca e collaborazioni con realtà universitarie e culturali.

L'assegnazione è stata ufficializzata nei giorni scorsi.

"Quando nel 2013 - dichiara don Silvio Mantelli, noto anche come Mago Sales, presidente della fondazione e fondatore del museo - ho iniziato l'avventura del Museo della Magia a Cherasco, mi pareva di aprire un sipario sui miei sogni. Con me ci hanno creduto molte persone, maghi e non, e insieme abbiamo dato inizio all'avventura. Con il tempo il sogno ha iniziato a dare i suoi frutti, perché si è trasformato in qualcosa di concreto. Oggi, con l'elezione del Museo della Magia di Cherasco a sede internazionale di tutte le società magiche mondiali riunite nella Fism, questo sogno si sta realizzando. Lo scopo resta inalterato: regalare, attraverso un gioco di magia, benessere alla persona umana". Inoltre "sognare nella magia è bello e salutare. Per questo verrà presto chiesto di riconoscere il Museo della Magia di Cherasco come Patrimonio culturale Unesco".

La federazione internazionale rappresenta oltre 80 mila maghi appartenenti a più di 110 società distribuite nei sei continenti e organizza i Campionati mondiali e continentali di arte magica.

Per Domenico Dante, international advisor Fism, si tratta di "un passo importante verso la formazione e la qualificazione dell'arte magica". Andrea Baioni, Fism International president, ha sottolineato che "il nostro compito è rendere evidente che nell'arte magica esiste un valore che deve essere individuato, valutato e premiato". (ANSA).

