Corridoi oscuri, volte medievali, antichi manoscritti e atmosfere cariche di mistero. A quarant'anni dall'uscita nelle sale de 'Il nome della rosa' l'abbazia di Kloster Eberbach, nel Rheingau tedesco, torna a immergersi nelle suggestioni del celebre film di Jean-Jacques Annaud, tratto dal romanzo di Umberto Eco. Una mostra, aperta al pubblico fino alla primavera del 2027, ripercorre la storia delle riprese attraverso fotografie, testimonianze e oggetti originali utilizzati sul set.

Era l'inverno del 1985 quando il regista francese arrivò insieme a una troupe internazionale a Eltville am Rhein, nell'antico monastero cistercense, fondato nel XII secolo. Per settimane l'abbazia si trasformò in un grande set cinematografico, destinato a rendere famoso in tutto il mondo un complesso monumentale fino ad allora conosciuto soprattutto dagli appassionati di architettura medievale. Molti degli ambienti che compaiono nella pellicola sono ancora riconoscibili: il dormitorio dei monaci divenne lo 'scriptorium', la cantina Hospitalkeller si trasformò nel refettorio, mentre la sala capitolare, il chiostro e la basilica contribuirono a ricreare l'universo di intrighi, delitti e libri proibiti immaginato da Eco. Soltanto gli interni della misteriosa biblioteca labirintica furono ricostruiti negli studi di Cinecittà, a Roma.

L'esposizione permette di scoprire anche il dietro le quinte della lavorazione: accanto a scrittoi, libri e altri oggetti originali figurano immagini scattate durante le riprese, tra cui quelle del giornalista e fotografo Hans D. Baumann, rimaste per decenni nel suo archivio. I ricordi dei protagonisti e delle persone coinvolte nella produzione restituiscono inoltre il clima di quei mesi, quando l'arrivo delle star internazionali sconvolse la tranquilla vita della regione.

Come sottolinea Julius Wagner, abate di Kloster Eberbach, l'abbazia non fu per Annaud una semplice scenografia: la sua architettura romanica, le volte oscure, il chiostro e le antiche cantine contribuirono a dare forma visiva al mondo letterario di Umberto Eco, diventando parte integrante del racconto cinematografico. Il legame con il grande schermo non si è mai interrotto: negli anni Kloster Eberbach ha ospitato altre produzioni, tra cui 'Vision', dedicato alla monaca Ildegarda di Bingen, la serie tv 'Catweazle' e alcuni trailer promozionali di 'Game of Thrones'.

La mostra è compresa nel normale biglietto d'ingresso dell'abbazia e offre ai visitatori l'opportunità di attraversare i luoghi autentici di uno dei film più celebri degli anni Ottanta, in un itinerario che intreccia cinema, letteratura e quasi 900 anni di storia.