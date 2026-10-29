(ANSA) - L'AVANA, 29 OTT - Il turismo cubano registra un nuovo crollo. Tra gennaio e settembre 2026 l'isola ha accolto 477.707 visitatori internazionali rispetto ai 890.140 arrivati nello stesso periodo del 2025, per un calo del 65,1%. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica e informazione (Onei).

A giugno e settembre si sono registrati i dati mensili più bassi, rispettivamente con 28.100 e 27.354 visitatori. La crisi era già evidente negli anni precedenti. Secondo i dati ufficiali della Onei, nel 2024 Cuba aveva ricevuto 2,2 milioni di visitatori internazionali, il 9,6% in meno rispetto al 2023. Nel 2025 il dato è sceso ulteriormente a 1,81 milioni, con una contrazione del 17,8% su base annua e il livello più basso dal 2002, escludendo gli anni della pandemia. Il settore, una delle principali fonti di valuta estera per l'isola, risente della crisi economica ed energetica, delle restrizioni statunitensi e della riduzione dei collegamenti aerei.

Il governo cubano ha inoltre riconosciuto l'uscita di sette catene alberghiere internazionali, che gestivano circa il 46% delle camere del Paese. Per rilanciare l'industria turistica, a giugno le autorità hanno approvato un pacchetto di 176 riforme economiche e sociali, che apre nuove possibilità agli operatori privati nella gestione di alberghi, autonoleggi e trasporti. Le misure non hanno finora arrestato la contrazione degli arrivi.

(ANSA).

