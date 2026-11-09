(ANSA) - ROMA, 09 NOV - STEFANO ARDITO, 'DAL MARE AL CIELO' (RICERCHE & REDAZIONI, PP. 368, EURO 30,00) Per millenni intere popolazioni sono salite sui monti per sfiorare le nuvole, e pregare sulle vette dell'Abruzzo, dell'Umbria, del Lazio, del Molise, delle Marche e della Toscana come altre hanno fatto sulle Ande, in Tibet o sulle Dolomiti. Il sacro esiste anche sulle nostre montagne di casa. Il Morrone e la Maiella, la "Domus Christi" del Petrarca, raccolgono eremi cristiani e santuari più antichi. Il Monte Gennaro, affacciato su Roma, è il Mons Januarius, sacro a Giano, il dio delle partenze e degli arrivi. Sul Monte Subasio di Assisi camminava e pregava San Francesco.

Non è la quota che fa la differenza come dimostra Stefano Ardito, una delle firme più autorevoli nel giornalismo e nella letteratura di montagna e di viaggio nel suo ultimo libro "Dal mare al cielo - Vette e storie dell'Appennino centrale" (Ricerche&Redazioni, 368 pagine, 30 euro).

Un viaggio in quota che di monte in monte, dall'Argentario, al Terminillo, al Velino, alla Maiella, al Marrone e al Gennaro, scava tra storia e geografia. Tra le sorprese scoperte da Walter Bonatti e l'infinito numero di climber che su quelle montagne continuano a lavorare e aprire vie nuove. Lassù per incontrare l'orso o il lupo, scoprire castelli, luoghi di battaglie (gli scontri tra le legioni di Roma e gli Italici, le scorribande dei briganti, le stragi naziste e Mussolini a Campo Imperatore) necropoli e luoghi di fede.

Ma c'è anche un presente fatto di successi scientifici come i Laboratori del Gran Sasso e i drammi del terremoto dell'Aquila e di Amatrice. E racconti "strani" in cui i briganti di metà Ottocento nei monti Ausoni vengono affiancati ai Goumiers (anni '43-'44 fanti arruolati in Marocco, Algeria e Tunisia tra montanari e contadini comandati da ufficiali francesi) combattenti feroci protagonisti di stupri e scorribande nelle stesse zone. Come racconta Moravia ne "La ciociara".

Lassù sulle montagne, per scoprirne ancora di più, si arriva anche dal mare come alla scogliera verticale di Gaeta, alle placche del Conero o alle pareti calcaree del Monte Circeo.

(ANSA).

