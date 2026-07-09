(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Celebreremo l'identità di un Paese che il mondo ama e che non smette mai di ispirare. Perché l'Italia non è solo una destinazione, è un sentimento". Lo dice la conduttrice Gabriella Carlucci alla presentazione della settima edizione degli Italian Tourism Awards - The Night of Excellence che si terranno il prossimo 2 dicembre 2026 presso il Teatro dell'Opera di Roma.

Il premio, ideato e prodotto da Deborah Garlando, founder e ceo di MHR, in collaborazione con Palmiro Noschese, strategic advisor per la luxury hospitality e presidente di giuria, Paolo Garlando, esperto di marketing turistico e networking territoriale, gode del patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Roma Capitale, dell'Enit e delle associazioni Ada, Adutei, Aefi, Aidit, Assohotel, Assoturismo, Confassociazioni, Confesercenti, Dimore Storiche, Ehma, Federturismo, Federterme, Fiavet Confcommercio, Manager Italia, Prestigio Italia, Skal. Nella giuria tra gli altri il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio, lo chef pluristellato Carlo Cracco.

Gli Italian Tourism Awards vedono 13 categorie in gara, attribuendo un rilievo oltre alle grandi eccellenze consolidate, all'ecosistema delle giovani imprese e alle soluzioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il mercato. La competizione mappa l'intera filiera del comparto attraverso le sezioni dedicate a Destinazioni, Hotel e Resort, Nuove Forme di Ospitalità, Ristorazione e Cucina, Terme Spa e Benessere, Trasporti e mobilità, Eventi, Viaggi in Italia. In questo contesto di rinnovamento, acquista rilievo la nuova categoria delle Esperienze di Viaggio. Un'altra novità è la rilevanza strategica assegnata alle categorie Start Up, Innovazione e Sostenibilità.

Gianluca Caramanna, consigliere del Ministero del Turismo, commenta: "Il grande lavoro che state facendo mettendo insieme tutti gli attori del turismo per valorizzarli, è molto importante. Per me è un onore essere qui e supportarvi come rappresentante del MInistero ma anche come imprenditore. Un plauso va anche alla scelta del Teatro dell'Opera come location del premio, per noi romani un luogo iconico. Ma bisogna guardare oltre al turismo delle grandi mete: oggi io vado in Puglia, perché la delocalizzazione è al centro dei nostri intenti, dopo aver raggiunto dei numeri importantissimi di crescita di settore". (ANSA).

