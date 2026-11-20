(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - James Taylor, uno dei cantautori simbolo della musica americana, sarà in concerto in piazza San Marco a Venezia sabato 26 giugno 2027, accompagnato dalla sua All-Star Band, nell'ambito del Venezia Jazz Festival, organizzato da Veneto Jazz e Vigna Pr in collaborazione con la Città di Venezia e Vela. Lo fa sapere il Comune in una nota, sottolineando che il nuovo appuntamento si inserisce in un calendario di grandi concerti che vedrà il cuore della città trasformarsi in un palcoscenico. Il 25 giugno, infatti, sarà la volta dei Simply Red, mentre il 28 e 29 giugno la piazza ospiterà le due serate di Claudio Baglioni.

Dagli esordi alla fine degli anni Sessanta, quando fu messo sotto contratto dalla Apple Records dei Beatles, al successo internazionale raggiunto nel 1970 con l'album Sweet Baby James e il brano Fire and Rain, James Taylor ha costruito la sua carriera. Tra le canzoni più celebri figurano Carolina in My Mind, You've Got a Friend, Shower the People, Handy Man e How Sweet It Is. (ANSA).

