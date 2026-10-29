(ANSA) - MONZA, 29 OTT - Il capolavoro rinascimentale della "Dama col liocorno" di Raffaello Sanzio illumina l'autunno artistico della Brianza. Dopo essere stata esposta al MoMA di New York, la celebre tela è stata esposta negli spazi del Museo del Territorio (Must) di Vimercate, dove rimarrà fino all'11 dicembre.

L'evento segna la nuova tappa del progetto "La Grande Arte in Brianza", promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro insieme a Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, Galleria Borghese e Comune di Vimercate, con il sostegno di Edison in veste di main partner. All'inaugurazione hanno preso parte il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e la direttrice Sostenibilità di Edison Barbara Terenghi.

"È un'opera straordinaria, realizzata a soli 22 anni da un genio precoce - ha detto Giovanni Morale, curatore della mostra e vicedirettore delle Gallerie d'Italia di Milano - Un'overture, la premessa che permise a Raffaello, già famoso giovanissimo, di essere chiamato l'anno successivo da Papa Giulio II della Rovere per affrescare le Stanze della Segnatura Apostolica".

Il dipinto, in cui il liocorno si erge a simbolo di purezza per la protagonista, viene descritto dal curatore come "un abisso di bellezza" capace di testimoniare lo snodo fondamentale nella carriera del pittore marchigiano prima del suo approdo a Roma. (ANSA).

