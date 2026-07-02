(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Ceva, nel cuneese, torna a danzare sotto le stelle: dal 9 al 23 luglio i giardini del Castello Pallavicino ospitano Insoliti Sipari, il festival promosso dall'Associazione Culturale In Quinta ETS Ceva e diretto da Alessandra Giovana. Giunto alla quinta edizione, il festival porta ogni estate a Ceva spettacoli di danza e performance dal vivo. Ad arricchire il programma, anche la seconda edizione dello Stage di Danza di Mezza Estate, che dal 13 al 17 luglio riunisce giovani allievi e insegnanti in un'intensa settimana di formazione.

Insoliti Sipari 2026 proporrà quattro appuntamenti aperti al pubblico. Si comincia giovedì 9 luglio con 'Passione Spagnola', spettacolo che vedrà protagonisti ballerini del Teatro alla Scala di Milano insieme al gruppo di flamenco di Mara Terzi. Il 15 luglio sarà la volta della Serata di Danza per Giovani Talenti, dedicata alle nuove generazioni di danzatori e interpreti. Il 16 luglio andrà in scena 'Graces', creazione della coreografa Silvia Gribaudi, ispirata alle Tre Grazie di Antonio Canova e presentata nei principali festival internazionali. A chiudere il cartellone, il 23 luglio, sarà la MM Contemporary Dance Company con "The Wall - Dance Tribute", spettacolo firmato da Michele Merola sulle musiche dei Pink Floyd.

Dal 13 al 17 luglio il Castello ospiterà una settimana di studio dedicata a bambini e ragazzi a partire dai 7 anni, con lezioni di danza classica, contemporanea, hip hop e flamenco guidate da professionisti del settore. (ANSA).

