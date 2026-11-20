(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - Dal 21 novembre la Romagna accende il Natale con un calendario di luminarie, mercatini, presepi e concerti che va dalla Riviera all'Appennino fino all'Epifania.

Apre Rimini sabato 21 con l'accensione simultanea di oltre cento chilometri di luminarie, dal centro storico ai lungomari, da Torre Pedrera a Miramare. Ne dà notizia Visit Romagna, che presenta la campagna "È qui la festa! Of course!", ideata da Claudio Cecchetto.

Sabato 28 novembre è il turno di Riccione e Cattolica, dove si accendono le luminarie. Nello stesso giorno a Rimini apre sulla spiaggia di piazzale Boscovich un villaggio coperto e riscaldato di circa tremila metri quadrati, con una pista di pattinaggio al coperto di 600, mentre a Riccione torna sul lungomare la pista di pattinaggio all'aperto affacciata sull'Adriatico, di 1.650 metri quadrati. Domenica 29 novembre partono Cesenatico, Cesena e Bellaria-Igea Marina. A Cesenatico si inaugura il Presepe della Marineria, che compie 40 anni: la Natività galleggiante prende vita su dieci barche storiche del Porto Canale e resta fino al 10 gennaio. Seguono Misano Adriatico il 5 dicembre, poi Sarsina e Forlì l'8 dicembre, con l'albero in piazza Saffi alle 16.

Tra i mercatini, a Sant'Agata Feltria "Il Paese del Natale" è in programma il 6, 7, 8, 13 e 20 dicembre. A Ferrara, in piazza Trento e Trieste, dal 21 novembre al 6 gennaio, ci saranno 37 casette tra artigiani e commercianti. Tra i presepi, oltre a quelli di sabbia a Rimini e Bellaria-Igea Marina, c'è quello di sale su una barca a Cervia e quello nelle acque del fossato del Castello Estense a Ferrara. (ANSA).

