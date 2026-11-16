(ANSA) - ROMA, 16 NOV - La fotografia come strumento di emancipazione, il corpo come luogo di resistenza e l'immagine come linguaggio capace di mettere in discussione stereotipi e convenzioni sociali. Sono i temi al centro di 'ManifestƏ', la mostra della fotografa e visual artist Ludovica Anzaldi, che AlbumArte ospita dal 18 novembre al 29 gennaio. È la prima mostra personale in Italia dell'artista, un percorso immersivo che intreccia fotografia, video e suono, trasformando la ricerca artistica in una riflessione sull'identità, sulla libertà e sulle relazioni tra individuo e società.

L'uso del carattere speciale nel titolo richiama il superamento delle convenzioni linguistiche legate al genere e alla volontà di dare visibilità a identità e soggettività spesso marginalizzate. È anche un omaggio alle artiste escluse dai grandi movimenti delle avanguardie storiche e un'affermazione del valore della solidarietà e del mutuo soccorso tra donne.

Il percorso espositivo, curato da Maria Rosa Sossai, si apre con due installazioni inedite, concepite per gli spazi di AlbumArte: la prima, che dà il titolo alla mostra, raccoglie decine di ritratti femminili, realizzati in ambienti domestici; sono immagini intime di donne sole o in coppia, che raccontano la costruzione della propria identità sottraendosi alle rappresentazioni dominate dallo sguardo maschile. A queste si contrappone la forza di 'Lotto Marzo', installazione che alterna fotografie e video delle manifestazioni per i diritti delle donne documentate dall'artista a Città del Messico nel marzo 2020 e poi a Roma. Le immagini restituiscono la dimensione collettiva della protesta, dando voce a corpi e storie segnati da violenze, discriminazioni e soprusi, ma anche dalla capacità di ribellarsi.

Tra le altre immagini, 'L'origine du Monde' richiama il celebre dipinto di Gustave Courbet del 1866: protagonista è l'artista palestinese Dalia Jacob, ritratta nuda e senza volto mentre copre il pube con una fetta di melone rosso, simbolo della fertilità femminile e richiamo alla Palestina, terra segnata dal conflitto. Il collage tridimensionale 'King Kong Theory', ispirato all'omonimo libro della scrittrice francese Virginie Despentes, affronta invece il tema della violenza sessuale e della riappropriazione del corpo attraverso un linguaggio visivo che unisce fotografia, illustrazione e riferimenti alla cultura popolare.

A chiudere il percorso è la scritta 'Everything Is Political', serigrafata sullo specchio del bagno, che ribadisce il legame tra espressione artistica, attivismo e realtà geopolitica. Le composizioni di Livia Borzetti accompagnano le installazioni creando paesaggi acustici nei quali si intrecciano voci, luoghi ed esperienze appartenenti a culture differenti.

(ANSA).

