(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Le leggende e i miti ladini vengono raccontati e tramandati da generazioni. Questa tradizione viva potrebbe essere inserita nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. La tradizione resta viva anche nella quotidianità e la sua trasmissione orale, portata avanti per quasi 40 generazioni. Nell'ambito del progetto di candidatura, il vicepresidente della Provincia della Provincia di Bolzano e assessore provinciale all' Istruzione e Cultura ladina Daniel Alfreider ha ricevuto Monica Fagioli, funzionaria della Sezione Unesco del ministero della Cultura.

La comunità ladina, sostenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano, porta avanti da quattro anni il percorso di candidatura. Un anno fa la Provincia ha trasmesso il dossier informativo al ministero della Cultura a Roma, che in primavera ne ha avviato la valutazione. La visita di Fagioli a Bolzano e in Val Badia ha l'obiettivo di approfondire la conoscenza della tradizione e del suo radicamento nella comunità ladina. Al centro vi sono gli incontri con le istituzioni culturali e con le persone che custodiscono e tramandano questo patrimonio.

"Questa visita dimostra che il ministero della Cultura prende sul serio la candidatura dei miti e delle leggende ladine a patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Sono lieto che il lavoro svolto fin qui venga riconosciuto e apprezzato", sottolinea Alfreider. I racconti costituiscono da generazioni una componente essenziale dell'identità ladina e del senso di appartenenza. La candidatura all'Unesco intende dare riconoscimento a questo profondo legame. "È impressionante constatare quanto siano profondamente radicate le fiabe, le leggende e i racconti ladini nella vita culturale della popolazione ladina", sottolinea Comploi. (ANSA).

