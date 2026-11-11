(di Marzia Apice) (ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 NOV - Dagli artisti delle Avanguardie di primo Novecento e Man Ray a Leonardo da Vinci e Antonello da Messina: sono alcune delle mostre del weekend.

REGGIO EMILIA - A Palazzo Magnani dal 14 novembre al 14 marzo è in programma "Le porte dell'invisibile. Kandinskij, Klee, Malevič alla luce del pensiero di Pavel Florenskij", mostra a cura di Roberto Cresti, Emilio Ferrario e Valentina Parisi. In un viaggio immersivo alle radici della grande rivoluzione artistica e scientifica del primo Novecento, il progetto parte dalla riflessione di Florenskij (scienziato, matematico, teologo, educatore e teorico dell'arte) per stabilirne le connessioni con le ricerche dei principali artisti delle avanguardie novecentesche, in particolar modo sul rifiuto dello spazio-contenitore cartesiano e il recupero di una visione spirituale.

TORINO - Si intitola "Antonello Da Messina. L'enigma del sorriso - Il Ritratto d'uomo tra Cefalù e Torino" la mostra allestita a Palazzo Madama dal 12 novembre al 22 febbraio, nell'ambito del programma Incontro con il capolavoro. Nel percorso, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Culturale Mandralisca Ets e Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica di Torino, il celebre Ritratto d'uomo del Museo Mandralisca - universalmente noto come 'l'ignoto marinaio' - viene messo in dialogo con il Ritratto d'uomo di Palazzo Madama, conosciuto come Ritratto Trivulzio: due dei vertici assoluti della ritrattistica rinascimentale, entrambi opera di Antonello da Messina.

ROVIGO - "Man Ray. Il maestro del Surrealismo", curata da Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, è la mostra allestita a Palazzo Roverella dal 13 novembre al 31 gennaio. Il corpus esposto comprende una selezione di circa trecento opere tra fotografie originali, disegni, litografie, oggetti iconici e documenti storici per offrire un'immersione completa nei nuclei fondamentali della creatività dell'artista, grande sperimentatore, pittore, regista e designer oltre che fotografo.

PASSARIANO DI CODROIPO (UD) - Nel 50esimo anno dal terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976, Villa Manin ospita dal 14 novembre al 21 febbraio la mostra "Rinascite. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo", curata da Giovanni C.F. Villa e Giovanni Damiani. Intrecciando documentazione d'epoca, capolavori dell'arte antica e opere di protagonisti del contemporaneo, la mostra indaga il concetto del "secondo giorno" come lo definì Gianni Rodari inviato di "Paese Sera": quella dimensione ideale e civile in cui una comunità, dopo una frattura, torna a progettare il proprio avvenire. Tra le opere esposte, anche alcuni fogli autografi del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci provenienti dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano.

GALLARATE (VA) - Apre al MaGa il 15 novembre (fino al 4 aprile) la mostra "Corpi esposti" di Jago, a cura di Tommaso Zijno.

Ruotando attorno a due nuclei narrativi comuni, la spoliazione come gesto rivelatore e la guerra come condizione estrema in cui il corpo diventa campo di conflitto, il percorso mette in relazione le sculture dell'artista contemporaneo con i lavori storici di Adolfo Wildt (1868-1931), Emilio Vedova (1919-2006), Salvatore Scarpitta (1919-2007) e Marinella Pirelli (1925-2003).

Ancora al MaGa altri due progetti, sempre allestiti dal 15 novembre: si tratta di "Il museo delle correnti", progetto di riallestimento delle collezioni del Museo MaGa seguito dal Centro di Ricerca Italia 2050, a cura di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, e "Secondo Leopardi. Dalla poesia all'arte contemporanea", con gli esempi storici legati alla poesia visuale che si uniscono alle pratiche più attuali di autori come Tomaso Binga, Mirella Bentivoglio, Lamberto Pignotti, Arrigo Lora Totino, Luciano Caruso, William Xerra e Irma Blank, chiamati a loro volta a riflettere sulla figura dello scrittore ottocentesco.

ROMA - L'Instituto Cervantes di Roma ospita dal 12 novembre al 16 gennaio mostra "Pulchrum", a cura di Sara Moro, che riunisce, per la prima volta in Italia, oltre ottanta fotografie in bianco e nero, alcune delle quali inedite, realizzate dagli anni Settanta ad oggi da José Ramón Cuervo-Arango (Gijón, 1947), uno dei più importanti fotografi spagnoli contemporanei. (ANSA).

